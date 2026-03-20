Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Большинство (76,7%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 72% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.