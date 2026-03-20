КСИР заявил, что атаковал 25 локаций в Израиле

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Иранские военные атаковали 25 локаций в Тель-Авиве и Хайфе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Ракеты "Хорремшахр 4" и "Гадр" с несколькими боеголовками... поразили 25 точек в Хайфе и Тель-Авиве", - говорится в заявлении КСИР, которое привела гостелерадиокомпания Ирана.
Комментируя 68-ю волну атак в ходе операции против США и Израиля "Правдивое обещание 4", Корпус стражей исламской революции также объявил, что применил несколько десятков беспилотников для атаки на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
