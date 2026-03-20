Валиева исполнила тройной аксель перед выступлением на Кубке Первого канала

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева выполнила тройной аксель на тренировке перед выступлением на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Валиева восстановила уже два элемента ультра-си из трех, которыми владела до дисквалификации: четверной тулуп и тройной аксель. Еще был четверной сальхов.