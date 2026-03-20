Тарасова оценила идею проведения совместного шоу Плющенко и Ягудина

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Многим поклонникам фигурного катания будет приятно и интересно посмотреть в 2027 году совместное ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и победителя Игр-2002 Алексея Ягудина, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
О совместном проекте "Плющенко и Ягудин снова на одном льду" в своем Telegram-канале в пятницу сообщил Плющенко. Выступления планируется провести 19-20 февраля в Москве и 6-8 марта в Санкт-Петербурге. Спортсмены соревновались на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, Ягудин стал победителем, а Плющенко занял второе место. Между фигуристами на протяжении многих лет были непростые отношения, но 12 марта они с уважением отнеслись друг к другу на ледовом вечере в Санкт-Петербурге, посвященном 85-летию знаменитого тренера Алексея Мишина.
"Я думаю, что многим людям будет приятно и интересно увидеть Евгения Плющенко и Алексея Ягудина в одном шоу. Мне в феврале будет 80 лет, и я не знаю, смогу ли я в следующем году пойти на их шоу", - сказала Тарасова.
