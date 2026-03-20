Тарасова оценила идею проведения совместного шоу Плющенко и Ягудина - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:51 20.03.2026 (обновлено: 18:00 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/tarasova-2082020540.html
Тарасова оценила идею проведения совместного шоу Плющенко и Ягудина
Тарасова оценила идею проведения совместного шоу Плющенко и Ягудина - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Тарасова оценила идею проведения совместного шоу Плющенко и Ягудина
Многим поклонникам фигурного катания будет приятно и интересно посмотреть в 2027 году совместное ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
2026-03-20T17:51:00+03:00
2026-03-20T18:00:00+03:00
фигурное катание
спорт
санкт-петербург
ссср
москва
алексей ягудин
татьяна тарасова
алексей мишин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985399536_80:223:1212:860_1920x0_80_0_0_b7779b7be00d2cbcd85ae2b4968e39f8.jpg
https://ria.ru/20260210/jagudin-2073421775.html
санкт-петербург
ссср
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985399536_0:20:1240:950_1920x0_80_0_0_3641659268dcfaf296a1922c1b47a414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, санкт-петербург, ссср, москва, алексей ягудин, татьяна тарасова, алексей мишин, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Санкт-Петербург, СССР, Москва, Алексей Ягудин, Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, Евгений Плющенко
Тарасова оценила идею проведения совместного шоу Плющенко и Ягудина

Тарасова: многим будет интересно увидеть совместное шоу Плющенко и Ягудина

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Многим поклонникам фигурного катания будет приятно и интересно посмотреть в 2027 году совместное ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и победителя Игр-2002 Алексея Ягудина, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
О совместном проекте "Плющенко и Ягудин снова на одном льду" в своем Telegram-канале в пятницу сообщил Плющенко. Выступления планируется провести 19-20 февраля в Москве и 6-8 марта в Санкт-Петербурге. Спортсмены соревновались на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, Ягудин стал победителем, а Плющенко занял второе место. Между фигуристами на протяжении многих лет были непростые отношения, но 12 марта они с уважением отнеслись друг к другу на ледовом вечере в Санкт-Петербурге, посвященном 85-летию знаменитого тренера Алексея Мишина.
"Я думаю, что многим людям будет приятно и интересно увидеть Евгения Плющенко и Алексея Ягудина в одном шоу. Мне в феврале будет 80 лет, и я не знаю, смогу ли я в следующем году пойти на их шоу", - сказала Тарасова.
Алексей Ягудин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Тарасова объяснила, в чем Ягудин круче Плющенко
10 февраля, 12:44
 
Фигурное катаниеСпортСанкт-ПетербургСССРМоскваАлексей ЯгудинТатьяна ТарасоваАлексей МишинЕвгений Плющенко
 
