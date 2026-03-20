Тарасова оценила идею проведения совместного шоу Плющенко и Ягудина

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Многим поклонникам фигурного катания будет приятно и интересно посмотреть в 2027 году совместное ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и победителя Игр-2002 Алексея Ягудина, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.