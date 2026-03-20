15:09 20.03.2026 (обновлено: 15:16 20.03.2026)
Стала известна дата начала судебного слушания по делу Смолова
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мировой судья Пресненского района Москвы 1 апреля приступит к рассмотрению по существу дела в отношении футболиста Федора Смолова, который обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести после драки в "Кофемании" на Большой Никитской улице в столице, рассказала РИА Новости его адвокат Варвара Кнутова.
"Уголовное дело в отношении Федора Смолова поступило в суд, на 1 апреля назначено заседание по существу", - сказала собеседница агентства.
Смолову вменяется часть 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).
Защита намерена просить суд об освобождении футболиста от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа.
По словам адвоката, Смолов полностью признал вину, раскаялся и выплатил потерпевшему 1 миллион рублей
Как рассказали в прокуратуре, по версии дознания, утром 28 мая 2025 года футболист во время конфликта с группой людей на веранде кафе "Кофемания" ударил одного из них в лицо. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, мужчине был причинен вред средней тяжести.
ЭСК назвала верным удаление Челестини в матче с "Балтикой"
