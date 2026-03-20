Стала известна дата начала судебного слушания по делу Смолова

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мировой судья Пресненского района Москвы 1 апреля приступит к рассмотрению по существу дела в отношении футболиста Федора Смолова, который обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести после драки в "Кофемании" на Большой Никитской улице в столице, рассказала РИА Новости его адвокат Варвара Кнутова.

"Уголовное дело в отношении Федора Смолова поступило в суд, на 1 апреля назначено заседание по существу", - сказала собеседница агентства.

Смолову вменяется часть 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).

Защита намерена просить суд об освобождении футболиста от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа.

По словам адвоката, Смолов полностью признал вину, раскаялся и выплатил потерпевшему 1 миллион рублей