https://ria.ru/20260320/smolov-2081965981.html
Стала известна дата начала судебного слушания по делу Смолова
Мировой судья Пресненского района Москвы 1 апреля приступит к рассмотрению по существу дела в отношении футболиста Федора Смолова, который обвиняется в... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
2026-03-20T15:09:00+03:00
футбол
вокруг спорта
федор смолов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946625_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_9067a397058e4029768903ec8ddd618a.jpg
https://ria.ru/20260320/rpl-2081965072.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946625_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a873b4058f6228d8236f28039fc9b529.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Суд начнет слушание по делу Смолова 1 апреля
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мировой судья Пресненского района Москвы 1 апреля приступит к рассмотрению по существу дела в отношении футболиста Федора Смолова, который обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести после драки в "Кофемании" на Большой Никитской улице в столице, рассказала РИА Новости его адвокат Варвара Кнутова.
"Уголовное дело в отношении Федора Смолова поступило в суд, на 1 апреля назначено заседание по существу", - сказала собеседница агентства.
Смолову вменяется часть 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).
Защита намерена просить суд об освобождении футболиста от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа.
По словам адвоката, Смолов полностью признал вину, раскаялся и выплатил потерпевшему 1 миллион рублей
Как рассказали в прокуратуре, по версии дознания, утром 28 мая 2025 года футболист во время конфликта с группой людей на веранде кафе "Кофемания" ударил одного из них в лицо. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, мужчине был причинен вред средней тяжести.