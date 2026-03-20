"Сибирь" завершила регулярный чемпионат КХЛ победой над "Барысом" - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Хоккей
18:28 20.03.2026
"Сибирь" завершила регулярный чемпионат КХЛ победой над "Барысом"
"Сибирь" завершила регулярный чемпионат КХЛ победой над "Барысом" - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
"Сибирь" завершила регулярный чемпионат КХЛ победой над "Барысом"
Новосибирская "Сибирь" в серии буллитов одержала победу над астанинским "Барысом" в своем заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Хоккей, Спорт, Новосибирск, Семен Кошелев, Сибирь, Михаил Абрамов, Металлург (Магнитогорск), Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Сибирь" завершила регулярный чемпионат КХЛ победой над "Барысом"

"Сибирь" завершила регулярный чемпионат КХЛ победой над "Барысом" по буллитам

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" в серии буллитов одержала победу над астанинским "Барысом" в своем заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе "Сибири" шайбу забросил Семен Кошелев (24-я минута). У "Барыса" отличился Райли Уолш (4). Победный буллит в послематчевой серии, где соперники нанесли по 10 бросков, реализовал Михаил Абрамов.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
20 марта 2026 • начало в 15:30
Закончен (Б)
Сибирь
2 : 11:0
Барыс
03:32 • Семен Кошелев
(Антон Косолапов, Михаил Абрамов)
03:17 • Рейли Уолш
(Майк Веччионе, Мэйсон Морелли)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сибирь" одержала 12-ю победу по буллитам в текущем регулярном чемпионате и побила рекорд магнитогорского "Металлурга", на счету которого 11 побед в сериях послематчевых бросков в сезоне-2008/09.
Новосибирский клуб, набрав 69 очков, занял восьмое место в Восточной конференции, где "Барыс" с 54 баллами стал предпоследним, десятым.
В первом раунде Кубке Гагарина "Сибирь" сыграет с "Металлургом".
ХоккейСпортНовосибирскАнонсы и трансляции матчейСемен КошелевСибирьМихаил АбрамовМеталлург (Магнитогорск)БарысКХЛ 2025-2026
 
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Металлург Мг
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Автомобилист
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Нефтехимик
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Ак Барс
    5
    7
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Шанхайские Драконы
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Наполи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Удинезе
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Реал Сосьедад
    3
    1
