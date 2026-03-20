15:18 20.03.2026 (обновлено: 15:19 20.03.2026)
Стало известно, кто рассудит "Динамо" и "Зенит" в 22-м туре РПЛ
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСудья Сергей Иванов
Судья Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча между командами пройдет 22 марта на домашнем стадионе "Динамо" и начнется в 16:00 мск.
Помогать Иванову будут Андрей Образко и Варанцо Петросян, резервный арбитр - Андрей Прокопов. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Артур Федоров и Павел Шадыханов.
Другие назначения 22-го тура РПЛ:
суббота, 21 марта
"Ахмат" (Грозный) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – Евгений Кукуляк (VAR – Сергей Карасев);
ЦСКА (Москва) – "Динамо" (Махачкала) – Антон Фролов (VAR - Василий Казарцев);
"Краснодар" - "Нижний Новгород" - Алексей Сухой (VAR - Павел Шадыханов);
"Балтика" (Калининград) – "Сочи" - Станислав Матвеев (VAR - Иван Абросимов);
воскресенье, 22 марта
"Оренбург" - "Спартак" (Москва) - Рафаэль Шафеев (VAR - Владимир Москалев);
"Крылья Советов" (Самара) – "Рубин" (Казань) - Артем Чистяков (VAR - Анатолий Жабченко);
"Локомотив" (Москва) – "Акрон" (Тольятти) - Сергей Цыганок (VAR - Кирилл Левников).
