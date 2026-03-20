ЭСК назвала верным удаление Челестини в матче с "Балтикой"

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что арбитр Кирилл Левников принял верное решение, удалив тренера московского ЦСКА Фабио Челестини в матче с калининградской "Балтикой", сообщается на сайте РФС.
Матч 21-го тура между "Балтикой" и ЦСКА состоялся 14 марта. Встреча прошла в Калининграде и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце игры тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, по ее итогам Талалаев и Челестини получили прямые красные карточки.
14 марта 2026 • начало в 20:30
Завершен
«
"Судья правильно вынес красную карточку главному тренеру команды ЦСКА Фабио Челестини. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини вошел в техническую зону команды "Балтика" с целью конфронтации с официальными лицами команды соперника. Согласно правилам игры, официальное лицо команды, умышленно покинувшее свою техническую зону и вошедшее в техническую зону соперников с целью конфронтации словами или жестами, должно быть удалено с показом прямой красной карточки. Судья поступил в данной ситуации строго в соответствии с правилами игры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было принято единогласно.