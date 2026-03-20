ЭСК назвала верным удаление Челестини в матче с "Балтикой"

"Судья правильно вынес красную карточку главному тренеру команды ЦСКА Фабио Челестини. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини вошел в техническую зону команды "Балтика" с целью конфронтации с официальными лицами команды соперника. Согласно правилам игры, официальное лицо команды, умышленно покинувшее свою техническую зону и вошедшее в техническую зону соперников с целью конфронтации словами или жестами, должно быть удалено с показом прямой красной карточки. Судья поступил в данной ситуации строго в соответствии с правилами игры", - говорится в сообщении.