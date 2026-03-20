Баскетбольный "Реал" сыграет с "Хапоэлем" без зрителей из-за высоких рисков

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Матч Евролиги между мадридским "Реалом" и израильским "Хапоэлем" пройдет в столице Испании без зрителей, так как встреча была признана мероприятием повышенного риска, сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Игра 33-го тура Евролиги запланирована на 24 марта. Решение принято после заседания государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, признавшей встречу событием повышенного риска. Клуб также учел рекомендации национальной полиции.