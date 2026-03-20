Плющенко и Ягудин вместе выступят в шоу

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко и Алексей Ягудин вместе выйдут на лед в рамках ледового гала-шоу "Мушкетеры возвращаются", сообщается в Telegram-канале Евгения Плющенко.
Гала-шоу пройдет 19 и 20 февраля в Москве, а также 6, 7 и 8 марта в Санкт-Петербурге.
"Хотели к дню рождения Лехи (18 марта - ред.) успеть, не палились, но, тысяча чертей, не успели! Короче! С братухой 25 лет не общались, тут на днях встретились, психанули и решили замутить в родном дворце "Юбилейном" 6, 7 и 8 марта в Питере, а в Москве - 19 и 20 февраля на арене "Динамо" масштабные ледовые шоу "Плющенко и Ягудин снова на одном льду" спустя 25 лет яркого противостояния! Такой вот эксклюзив и только для вас!" - написал Плющенко.
Ягудин завоевал золото в одиночном катании на Олимпиаде-2002. Плющенко взял серебро в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010), а также победил на Играх в Турине (2006). Плющенко открыл свою академию фигурного катания в апреле 2017 года и приступил к тренерской деятельности.
После завершения карьеры соперничавшие Плющенко и Ягудин продолжали конфронтацию в публичном пространстве, однако осенью 2024 года в их соцсетях одновременно появилась фотография, на которой они вместе смотрят соревнования. В марте 2025 года спортсмены должны были устроить дуэль в рамках турнира шоу-программ "Русский вызов" в Санкт-Петербурге, однако в том же месяце Плющенко заявил, что их состязание не состоится.
10 февраля, 12:44