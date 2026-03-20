Паралимпийский комитет России ведет переговоры по переходу в Азию

ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что ведутся переговоры о переходе организации из Европы в Азию.

"Президент Азиатского паралимпийского комитета Маджид Рашид поздравил Паралимпийский комитет России с 30-летием. Они на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в 2023 и 2025 годах поддерживали нас. Проводим переговоры по переходу нашего паралимпийского комитета в Азию", - сказал Рожков журналистам.

В 2023 году Рожков заявлял, что представители Международного паралимпийского комитета (IPC) в устных разговорах не возражают против перехода ПКР из европейского в азиатский (APC). Однако IPC отказал сборной России в участии в азиатских Паралимпийских играх.