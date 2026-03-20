Перро впервые в карьере стал победителем Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Французский биатлонист Эрик Перро досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира по биатлону и завоевал свой первый в карьере большой Хрустальный глобус.

В пятницу Перро с одним промахом занял третье место в спринтерской гонке на 10 км в рамках заключительного, девятого этапа Кубка мира в норвежском Хольменколлене. Благодаря этому результату он стал недосягаем для преследователей в общем зачете.

Победу в спринте одержал норвежец Стурла Легрейд , который с одним промахом преодолел дистанцию за 25 минут 21,4 секунды. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (+3,9 секунды; +1 промах). Перро уступил норвежцу 4,6 секунды. В общем зачете на счету Перро стало 1123 очка. У занимающего второе место шведа Себастьяна Самуэльссона 855 очков, на третье место поднялся Легрейд (839 очков).

Легрейд стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете спринтов. Норвежец сравнялся в зачете со ставшим седьмым в пятницу Самуэльссоном (по 356 очков), но обошел конкурента по дополнительным показателям - у Легрейда два выигранных спринта за сезон против одной победы у Самуэльссона. Сборная Норвегии с 7466 очками завоевала Кубок наций среди мужских команд, опередив прошлогоднего победителя команду Франции (7027 очков). Третьими стали шведы (6696).

Австриец Симон Эдер в возрасте 43 лет провел последнюю гонку в своей карьере, показав 64-й результат (+2.52,3; 0). Эдер завоевал серебряные медали в мужских эстафетах на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи. Также в его активе две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира. 16-летний представитель сборной Латвии Рихардс Лозберс показал 21-й (+1.31,2; 0) результат. Он стал самым молодым биатлонистом, финишировавшим в топ-30 на Кубке мира за всю историю.

В субботу состоятся мужская и женская гонки преследования. Кубок мира сезона-2025/26 завершится гонками с общего старта в воскресенье.