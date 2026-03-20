Перро впервые в карьере стал победителем Кубка мира по биатлону - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
19:11 20.03.2026 (обновлено: 19:59 20.03.2026)
Перро впервые в карьере стал победителем Кубка мира по биатлону
Перро впервые в карьере стал победителем Кубка мира по биатлону - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Перро впервые в карьере стал победителем Кубка мира по биатлону
Французский биатлонист Эрик Перро досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира по биатлону и завоевал свой первый в карьере большой Хрустальный глобус. РИА Новости Спорт, 20.03.2026
биатлон
кубок мира по биатлону
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932092344_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_1305941cf2c032059a959e91138325fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
кубок мира по биатлону
Биатлон, Кубок мира по биатлону
Перро впервые в карьере стал победителем Кубка мира по биатлону

Француз Перро впервые в карьере стал победителем Кубка мира по биатлону

© Фото : Соцсети спортсмена
Эрик Перро - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Французский биатлонист Эрик Перро досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира по биатлону и завоевал свой первый в карьере большой Хрустальный глобус.
В пятницу Перро с одним промахом занял третье место в спринтерской гонке на 10 км в рамках заключительного, девятого этапа Кубка мира в норвежском Хольменколлене. Благодаря этому результату он стал недосягаем для преследователей в общем зачете.
Лу Жанмонно - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Биатлонистка Лу Жанмонно досрочно завоевала большой Хрустальный глобус
19 марта, 19:06
Победу в спринте одержал норвежец Стурла Легрейд, который с одним промахом преодолел дистанцию за 25 минут 21,4 секунды. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (+3,9 секунды; +1 промах). Перро уступил норвежцу 4,6 секунды. В общем зачете на счету Перро стало 1123 очка. У занимающего второе место шведа Себастьяна Самуэльссона 855 очков, на третье место поднялся Легрейд (839 очков).
Легрейд стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете спринтов. Норвежец сравнялся в зачете со ставшим седьмым в пятницу Самуэльссоном (по 356 очков), но обошел конкурента по дополнительным показателям - у Легрейда два выигранных спринта за сезон против одной победы у Самуэльссона. Сборная Норвегии с 7466 очками завоевала Кубок наций среди мужских команд, опередив прошлогоднего победителя команду Франции (7027 очков). Третьими стали шведы (6696).
Эльвира Эберг - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Шведские биатлонисты выиграли смешанную в эстафету в Отепя
15 марта, 18:26
Австриец Симон Эдер в возрасте 43 лет провел последнюю гонку в своей карьере, показав 64-й результат (+2.52,3; 0). Эдер завоевал серебряные медали в мужских эстафетах на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи. Также в его активе две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира. 16-летний представитель сборной Латвии Рихардс Лозберс показал 21-й (+1.31,2; 0) результат. Он стал самым молодым биатлонистом, финишировавшим в топ-30 на Кубке мира за всю историю.
В субботу состоятся мужская и женская гонки преследования. Кубок мира сезона-2025/26 завершится гонками с общего старта в воскресенье.
Перро 24 года. Он стал обладателем большого Хрустального глобуса впервые в карьере. В феврале француз завоевал золотые медали Олимпийских игр в мужской и смешанной эстафетах, а также стал серебряным призером в индивидуальной гонке. Кроме того, Перро является трехкратным чемпионом мира.
 
