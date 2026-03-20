Овечкин рассказал, когда примет решение о возможном продолжении карьеры
Овечкин рассказал, когда примет решение о возможном продолжении карьеры - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Овечкин рассказал, когда примет решение о возможном продолжении карьеры
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что примет решение о возможном продолжении карьеры... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл), александр овечкин
Хоккей, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Александр Овечкин
Овечкин рассказал, когда примет решение о возможном продолжении карьеры
Овечкин заявил, что примет решение о своем будущем после общения с семьей
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что примет решение о возможном продолжении карьеры в конце сезона после разговора с семьей.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 21-м в карьере в НХЛ
и последним по текущему контракту с "Вашингтоном". Овечкин
является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В активе российского форварда 922 гола в 1560 матчах. Он является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки
(894 шайбы в 1487 матчах).
«
"Если мне сейчас генеральный менеджер скажет: "Саша, давай подпишем контракт?", я буду думать. Мне нужно все взвесить. На следующий год мне будет 41. Нужно понимать мое физическое состояние, ментальное, что будет лучше для детей, для жены. После сезона сядем вместе и будем разговаривать. Мне нужно понять, стоит ли на следующий год играть или здесь, или в "Динамо", поговорить с семьей, узнать их мнение. Мы на эту тему еще не разговаривали. Представь, я подписываю контракт с "Вашингтоном", но я уже не тот человек. Зачем мне свое имя, которое я заслужил на протяжении долгих лет, просто терять", - сказал Овечкин в выпуске FONtour.
Также форвард высказался об отметке в 1000 голов в НХЛ с учетом матчей плей-офф. В настоящее время у россиянина 999 шайб.
"Это просто цифра. Потому что если брать самое большое, то это уже произошло. Теперь каждая шайба - это рекорд. До этого было одно, нужно было побить рекорд Гретцки", - добавил хоккеист.