Овечкин рассказал, когда примет решение о возможном продолжении карьеры - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17:07 20.03.2026
Овечкин рассказал, когда примет решение о возможном продолжении карьеры
Овечкин рассказал, когда примет решение о возможном продолжении карьеры - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Овечкин рассказал, когда примет решение о возможном продолжении карьеры
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что примет решение о возможном продолжении карьеры... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
2026-03-20T17:07:00+03:00
2026-03-20T17:07:00+03:00
хоккей
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
александр овечкин
вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл), александр овечкин
Хоккей, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Александр Овечкин
Овечкин рассказал, когда примет решение о возможном продолжении карьеры

Овечкин заявил, что примет решение о своем будущем после общения с семьей

Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что примет решение о возможном продолжении карьеры в конце сезона после разговора с семьей.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном". Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В активе российского форварда 922 гола в 1560 матчах. Он является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
«
"Если мне сейчас генеральный менеджер скажет: "Саша, давай подпишем контракт?", я буду думать. Мне нужно все взвесить. На следующий год мне будет 41. Нужно понимать мое физическое состояние, ментальное, что будет лучше для детей, для жены. После сезона сядем вместе и будем разговаривать. Мне нужно понять, стоит ли на следующий год играть или здесь, или в "Динамо", поговорить с семьей, узнать их мнение. Мы на эту тему еще не разговаривали. Представь, я подписываю контракт с "Вашингтоном", но я уже не тот человек. Зачем мне свое имя, которое я заслужил на протяжении долгих лет, просто терять", - сказал Овечкин в выпуске FONtour.
Также форвард высказался об отметке в 1000 голов в НХЛ с учетом матчей плей-офф. В настоящее время у россиянина 999 шайб.
"Это просто цифра. Потому что если брать самое большое, то это уже произошло. Теперь каждая шайба - это рекорд. До этого было одно, нужно было побить рекорд Гретцки", - добавил хоккеист.
"Сочи" завершил сезон КХЛ поражением от "Салавата Юлаева"
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
