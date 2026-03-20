Пономарев: Мойзес не прав, претензии тренеру надо предъявлять наедине

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Защитник московского ЦСКА Мойзес совершенно не прав, публично высказав претензии главному тренеру команды Фабио Челестини после ответного матча пути Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России с "Краснодаром", такое недовольство возможно выражать лишь наедине, заявил РИА Новости экс-футболист армейского клуба и сборной СССР Владимир Пономарев.
ЦСКА во вторник проиграл в гостях "Краснодару" со счетом 0:4 и выбыл в путь регионов Кубка страны (первый матч армейцы в Москве выиграли - 3:1). Мойзес на 63-й минуте получил предупреждение, а на 64-й был удален с поля при счете 0:3. После матча, по сообщениям СМИ, он в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера. Позднее защитник был отстранен от тренировок команды.
"Конечно, Мойзес не может так себя вести. Возможно, у него нагорело, и он имеет какие-то претензии к Челестини. Но все свои мнения надо высказывать наедине с тренером. А на виду у всех устраивать перепалку с главным тренером ну никуда не годится. Потому что это вносит такие разногласия в команду, и могут создаваться различные группировки игроков. Ведь кто-то играет, кто-то нет, кто-то рвется в основной состав и считает, что он играет сильнее конкурентов. Так что Мойзес очень не прав в этой ситуации", - сказал Пономарев.
"И два удаления в одной игре недопустимы (в добавленное к первому тайму время был удален защитник Матеус Рейс), значит, с дисциплиной в команде есть серьезные проблемы. С игроками надо в этом плане работать и работать, а тренер распустил команду. И Челестини тоже поплыл, потому что нельзя иметь два равноценных состава. Он в этой ситуации запутается, и он запутался", - добавил собеседник агентства.