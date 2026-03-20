13:34 20.03.2026
Пономарев: Мойзес не прав, претензии тренеру надо предъявлять наедине
Защитник московского ЦСКА Мойзес совершенно не прав, публично высказав претензии главному тренеру команды Фабио Челестини после ответного матча пути Российской... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
спорт, россия, ссср, москва, фабио челестини, кубок россии по футболу, владимир пономарев, мойзес, пфк цска, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Защитник московского ЦСКА Мойзес совершенно не прав, публично высказав претензии главному тренеру команды Фабио Челестини после ответного матча пути Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России с "Краснодаром", такое недовольство возможно выражать лишь наедине, заявил РИА Новости экс-футболист армейского клуба и сборной СССР Владимир Пономарев.
ЦСКА во вторник проиграл в гостях "Краснодару" со счетом 0:4 и выбыл в путь регионов Кубка страны (первый матч армейцы в Москве выиграли - 3:1). Мойзес на 63-й минуте получил предупреждение, а на 64-й был удален с поля при счете 0:3. После матча, по сообщениям СМИ, он в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера. Позднее защитник был отстранен от тренировок команды.
"Конечно, Мойзес не может так себя вести. Возможно, у него нагорело, и он имеет какие-то претензии к Челестини. Но все свои мнения надо высказывать наедине с тренером. А на виду у всех устраивать перепалку с главным тренером ну никуда не годится. Потому что это вносит такие разногласия в команду, и могут создаваться различные группировки игроков. Ведь кто-то играет, кто-то нет, кто-то рвется в основной состав и считает, что он играет сильнее конкурентов. Так что Мойзес очень не прав в этой ситуации", - сказал Пономарев.
"И два удаления в одной игре недопустимы (в добавленное к первому тайму время был удален защитник Матеус Рейс), значит, с дисциплиной в команде есть серьезные проблемы. С игроками надо в этом плане работать и работать, а тренер распустил команду. И Челестини тоже поплыл, потому что нельзя иметь два равноценных состава. Он в этой ситуации запутается, и он запутался", - добавил собеседник агентства.
