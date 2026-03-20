Карпин рассказал, почему Миранчук не сможет приехать на сбор

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что полузащитник клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед" Алексей Миранчук не сможет приехать на сбор национальной команды по семейным обстоятельствам.