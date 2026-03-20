Карпин рассказал, почему Миранчук не сможет приехать на сбор

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что полузащитник клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед" Алексей Миранчук не сможет приехать на сбор национальной команды по семейным обстоятельствам.
В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали. В пятницу был объявлен окончательный состав национальной команды, в который вошел 31 футболист.
"Алексей Миранчук не сможет приехать по семейным обстоятельствам. Игорь Дмитриев и Максим Осипенко травмированы. Арсену Захаряну решили дать время поработать в клубе, побороться за место в основном составе. Если он будет в порядке, будем рассматривать его кандидатуру на июньский сбор", - цитирует Карпина сайт Российского футбольного союза (РФС).
"22 марта заканчивается тур РПЛ. Сразу после матчей за клубы игроки заедут в Новогорск, пройдут медосмотр. 23 числа вылетаем в Краснодар. Тренировки в этот день не будет, а с 24 марта уже в Краснодаре начнем подготовку к матчу", - добавил тренер.