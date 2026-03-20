"Локомотив" разгромил "Динамо" в московском дерби в рамках МФЛ
2026-03-20T21:37:00+03:00
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. "Локомотив" одержал разгромную победу над "Динамо" в московском дерби в рамках третьего тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча на "Сапсан Арене" завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Мячи забили Денис Сагария (22-я минута), Кирилл Комаров (45), Владислав Голубев (55), Михаил Самороковский (79) и Армен Ераносян (84).
"Локомотив" (7 очков) идет третьим в таблице МФЛ, "Динамо" (4) располагается на восьмой строчке.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Урал" (Екатеринбург) - "Родина" (Москва) - 2:1;
- "Нижний Новгород" - "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - 1:2;
- "Рубин" (Казань) - "Чертаново" (Москва) - 0:0;
- "Спартак" (Москва) - "Факел" (Воронеж) - 4:3;
- "Краснодар" - "Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - 4:1;
- "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" - 6:4;
- "Динамо" (Махачкала) - ЦСКА (Москва) - 0:2.