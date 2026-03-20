"Локомотив" разгромил "Динамо" в московском дерби в рамках МФЛ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. "Локомотив" одержал разгромную победу над "Динамо" в московском дерби в рамках третьего тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

Встреча на "Сапсан Арене" завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Мячи забили Денис Сагария (22-я минута), Кирилл Комаров (45), Владислав Голубев (55), Михаил Самороковский (79) и Армен Ераносян (84).

"Локомотив" (7 очков) идет третьим в таблице МФЛ, "Динамо" (4) располагается на восьмой строчке.

