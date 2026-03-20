11:53 20.03.2026
Карпин рассказал, чем Мелкадзе заслужил вызов в сборную
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что нападающий грозненского "Ахмата" Георгий Мелкадзе заслужил вызов в национальную команду своей игрой, которую он демонстрирует в весенней части сезона.
В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали. В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил окончательный состав сборной на мартовские матчи, в него вошел 31 игрок. 28-летний Мелкадзе получил вызов в национальную команду впервые в карьере.
Валерий Карпин и Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Сафонов и Головин вошли в состав сборной на матчи против Никарагуа и Мали
Вчера, 11:02
"Мелкадзе заслужил вызов своей игрой. Весенний отрезок Георгий проводит на очень хорошем уровне – отмечаем и его результативные действия, и саму игру. В итоговом списке четыре нападающих. Можно сказать, что даже небольшой перебор в этой линии. Но впереди еще один тур, и все может произойти. Например, в кубковом матче травмировался Осипенко. Всегда есть риск, что кто-то еще получит травму", - приводит слова Карпина сайт РФС.
Также специалист заявил, что не стал вызывать в окончательный состав сборной форварда московского "Динамо" Ивана Сергеева из-за того, что он является игроком ротации в столичном клубе.
"С учетом того, что есть Мелкадзе, а также (Дмитрий) Воробьев и (Николай) Комличенко, которые получают примерное равное количество времени в "Локомотиве", смысла вызывать пятого нападающего мы не видим", - добавил Карпин.
Впервые в своей карьере в окончательный состав национальной команды вошел и 25-летний полузащитник калининградской "Балтики" Максим Петров. "У нас существует практика вызова на сбор одного-двух дебютантов. Мы следили за (Максимом) Петровым достаточно давно, и вот пришло время с ним познакомиться", - заключил специалист.
Алексей Миранчук - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Карпин рассказал, почему Миранчук не сможет приехать на сбор
Вчера, 11:41
 
