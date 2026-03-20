Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

В ночь на пятницу Кучеров забросил шайбу и отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата против "Ванкувер Кэнакс" (6:2).

Первой звездой дня признан американский нападающий "Детройт Ред Уингз" Алекс Дебринкэт, который забросил шайбу и оформил два ассиста в матче чемпионата против "Монреаль Канадиенс" (3:1).