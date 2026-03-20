Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В ночь на пятницу Кучеров забросил шайбу и отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата против "Ванкувер Кэнакс" (6:2).
20 марта 2026 • начало в 05:00
32:06 • Лиам Эхгрен
(Брок Бесер, Марко Росси)
47:04 • Линус Карлссон
(Марко Росси)
17:37 • Джейк Гентцель
(Charles-Edouard D'Astous, Райан Макдонаф)
20:49 • Даррен Рэддиш
24:16 • Янни Гурде
(Даррен Рэддиш, Понтус Холмберг)
25:31 • Никита Кучеров
47:36 • Энтони Чирелли
50:35 • Брэндон Хагель
Первой звездой дня признан американский нападающий "Детройт Ред Уингз" Алекс Дебринкэт, который забросил шайбу и оформил два ассиста в матче чемпионата против "Монреаль Канадиенс" (3:1).
Третьей звездой стал финский вратарь "Нэшвилл Предаторз" Юстус Аннунен, отразивший 25 бросков в матче лиги против "Сиэтл Кракен" (3:1).