Энэс стал лучшим бомбардиром "регулярки" КХЛ, Канцеров - лучшим снайпером

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Американский нападающий минского "Динамо" Сэм Энэс стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который завершился в пятницу.
32-летний Энэс набрал 89 очков (32 гола + 47 передач) в 67 матчах. Американец повторил рекорд КХЛ по очкам за одну "регулярку", который установил нападающий московского "Динамо" Никита Гусев в сезоне-2023/24. Тогда форвард "бело-голубых" набрал 89 очков (23+66) в 68 матчах и превзошел достижение Сергея Мозякина. Второе место в списке бомбардиров занял форвард омского "Авангарда" Константин Окулов, набравший 74 (24+50) очка. Третьим стал нападающий минского "Динамо" Алекс Лимож, в активе которого 73 (24+49) результативных балла.
Также Энэс занял второе место в снайперской гонке, победителем которой впервые в карьере стал форвард магнитогорского "Металлурга" Роман Канцеров (36 голов). Одноклубник Канцерова нападающий Владимир Ткачев с 58 голевыми передачами стал лучшим ассистентом сезона.
Среди защитников лучшим бомбардиром стал Дамир Шарипзянов из омского "Авангарда". Он набрал 67 (23+44) очков, что стало новым рекордом КХЛ для игроков обороны.
Лучший по показателю полезности стал защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат ("+34"). Лучшей тройкой стало звено минского "Динамо" Энэса, Виталия Пинчука и Лиможа. Они забросили 68 шайб.