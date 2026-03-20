18:59 20.03.2026
В КДК раскрыли причины дисквалификации Талалаева
В КДК раскрыли причины дисквалификации Талалаева
Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев получил четырехматчевую дисквалификацию за вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Футбол, Андрей Талалаев, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ), Артур Григорьянц
КДК: Талалаев наказан за вмешательство, оскорбительное поведение и провокации

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев получил четырехматчевую дисквалификацию за вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, сообщил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
14 марта в Калининграде состоялся матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Балтикой" и московским ЦСКА (1:0). В конце игры Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, по ее итогам Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили прямые красные карточки. По итогам заседания КДК РФС, на котором присутствовали оба специалиста, в пятницу было принято решение дисквалифицировать Талалаева на четыре матча РПЛ. К Челестини не стали применять дополнительные санкции.
«
"По Талалаеву отдельный разговор и вопрос. Прежде всего, это хронология событий. 16 августа 2023 года, в рамках заседания КДК по Первой лиге, Талалаев был дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча. 11 апреля 2024 года тренер был дисквалифицирован на два матча Кубка России за оскорбительное поведение в отношении иных лиц. 13 марта 2025 года, по заседанию по Первой лиге, тренер был дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в отношении официального лица. И 4 декабря 2025 года Талалаев был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в отношении соперника", - сообщил Григорьянц.
"По смыслу дисциплинарного регламента Талалаев является рецидивистом. КДК рассматривал жест Талалаева в рамках того, что оскорбительный жест не был указан в протоколе судьи. Мы не могли в данном случае применить срок по рецидиву, поэтому применили матчевые дисквалификации. За вмешательство в ход матча, за рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе, дисквалифицировать Талалаева на четыре матча с учетом автоматической дисквалификации и оштрафовать на 300 тысяч рублей", - добавил глава КДК РФС.
Старший тренер "Балтики" Юрий Нагайцев оштрафован за неспортивное поведение на 100 тысяч рублей.
Талалаев пропустит в РПЛ матчи "Балтики" против "Сочи" (21 марта), махачкалинского "Динамо" (5 апреля), "Нижнего Новгорода" (11 апреля) и "Краснодара" (19 апреля).
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
КДК оштрафовал Челестини на 100 тысяч рублей
