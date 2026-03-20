Тренер ЦСКА Челестини избежал дополнительной дисквалификации

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не применять дополнительную дисквалификацию к главному тренеру московского ЦСКА Фабио Челестини, сообщает Telegram-канал РПЛ.
Ранее экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что арбитр Кирилл Левников принял верное решение, удалив Челестини в матче 21-го тура с "Балтикой". Встреча прошла в Калининграде 14 марта и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце игры тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, - по ее итогам Талалаев и Челестини получили прямые красные карточки.
ЦСКА обращался в КДК с просьбой отменить красную карточку Челестини. Как следует из протокола матча, опубликованного на сайте РПЛ, главный тренер "Балтики" был удален за препятствование возобновлению игры командой соперника, а Челестини - за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере.