Росфинмониторинг повысил порог контролируемых сделок с недвижимостью
Росфинмониторинг повысил порог контролируемых сделок с недвижимостью - РИА Новости, 20.03.2026
Росфинмониторинг повысил порог контролируемых сделок с недвижимостью
Российские банки с 1 апреля начнут передавать Росфинмониторингу только информацию о сделках с недвижимостью стоимостью более 75 миллионов рублей - это поможет... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T00:40:00+03:00
2026-03-20T00:40:00+03:00
2026-03-20T00:40:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг повысил порог контролируемых сделок с недвижимостью
Финразведке будут сообщать о сделках с недвижимостью дороже 75 миллионов рублей
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские банки с 1 апреля начнут передавать Росфинмониторингу только информацию о сделках с недвижимостью стоимостью более 75 миллионов рублей - это поможет снизить нагрузку на них, заявил РИА Новости МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.
"Речь идет о снижении регуляторной нагрузки на банки. Росфинмониторинг
, проанализировав статистику за предыдущие годы, пришел к выводу, что контроль 100% сделок с обычной жилой недвижимостью нецелесообразен: это перегружает и банки, и сам регулятор, не давая сопоставимого эффекта", - отмечает Войлуков.
Кроме того, за последние годы существенно выросла стоимость недвижимости, добавил он. "Поэтому пересмотр пороговых значений был давно необходим - как минимум с учетом накопленного роста цен на рынке", - сказал Войлуков.
Росфинмониторинг повысил порог контролируемых сделок с недвижимостью для банков в 15 раз – теперь кредитные организации и филиалы иностранных банков должны с 1 апреля уведомлять ведомство о сделках на сумму более 75 миллионов рублей. Для организаций, оказывающих посреднические услуги, порог контролируемых сумм остается на прежнем уровне – 5 миллионов рублей.
Ранее порог контролируемых сделок являлся общим для всех организаций: и банки, и посредники должны были уведомлять Росфинмониторинг обо всех сделках на сумму свыше 5 миллионов рублей.