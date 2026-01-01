Рейтинг@Mail.ru
Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП - РИА Новости, 01.01.2026
14:53 01.01.2026
Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП
Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП
Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года получит доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), Национальную систему платежных карт (НСПК,... РИА Новости, 01.01.2026
экономика
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП

Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП и НСПК

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года получит доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), Национальную систему платежных карт (НСПК, "Мир"), а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода.
Соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Банки будут проверять переводы от 200 тысяч рублей незнакомцам по СБП
12 ноября 2025, 16:20
Закон направлен на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов. Он закрепляет полномочия Росфинмониторинга по взаимодействию с АО "Национальная система платежных карт" (НСПК).
НСПК сейчас осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт. А с сентября 2026 года, согласно принятому в июле закону, НСПК получит и функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного QR-кода.
Новый закон позволит Росфинмониторингу безвозмездно получать от НСПК информацию о платежах и денежных переводах с использованием платежной системы "Мир" и СБП, а также об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. При этом НСПК будет не вправе разглашать факт передачи данных сведений ведомству.
Соответствующая информация будет предоставляться через личный кабинет или иным способом, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Порядок взаимодействия Росфинмониторинга с НСПК по вопросам запроса и получения такой информации, включая сроки и способы предоставления, ее объем и состав, будет определяться в рамках соглашения между ними и согласовываться с Банком России.
Банковские карты Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В НСПК рассказали о работе карт Visa и Mastercard в России
30 декабря 2025, 10:51
 
ЭкономикаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
