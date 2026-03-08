Рейтинг@Mail.ru
16:25 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/obuchenie-2079400547.html
Росфинмониторинг освободили от публикации заявок о целевом обучении
Росфинмониторинг освободили от публикации заявок о целевом обучении
Президент России Владимир Путин подписал закон о нераспространении на Росфинмониторинг обязанности заказчика целевого обучения размещать предложения о целевом... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:25:00+03:00
2026-03-08T16:25:00+03:00
общество, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росфинмониторинг освободили от публикации заявок о целевом обучении

Росфинмониторинг получил право не публиковать предложения о целевом обучении

Работа за компьютером
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о нераспространении на Росфинмониторинг обязанности заказчика целевого обучения размещать предложения о целевом обучении на платформе "Работа в России" в интересах безопасности государства.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, в интересах безопасности государства обязанность заказчика целевого обучения публично размещать предложения о заключении договора о целевом обучении на Единой цифровой платформе "Работа в России" теперь не распространяется на Росфинмониторинг, учитывая специфику его деятельности.
Кроме того, с 1 марта, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, вводится государственная пошлина за предоставление заключения Росздравнадзора, подтверждающего соответствие организации, осуществляющей образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования, к требованиям кадрового и материально-технического обеспечения в части практической подготовки обучающихся.
