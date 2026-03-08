Росфинмониторинг освободили от публикации заявок о целевом обучении

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о нераспространении на Росфинмониторинг обязанности заказчика целевого обучения размещать предложения о целевом обучении на платформе "Работа в России" в интересах безопасности государства.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, в интересах безопасности государства обязанность заказчика целевого обучения публично размещать предложения о заключении договора о целевом обучении на Единой цифровой платформе "Работа в России" теперь не распространяется на Росфинмониторинг, учитывая специфику его деятельности.
Кроме того, с 1 марта, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, вводится государственная пошлина за предоставление заключения Росздравнадзора, подтверждающего соответствие организации, осуществляющей образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования, к требованиям кадрового и материально-технического обеспечения в части практической подготовки обучающихся.
