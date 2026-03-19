"Наши выпускники лояльны": Ивлев высказался о возможном уходе Тюкавина

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев в ответ на вопрос о возможности перехода нападающего Константина Тюкавина в европейскую команду заявил журналистам, что рассчитывает на лояльность спортсмена.

"У Константина (Тюкавина) действующий контракт с "Динамо", и мы считаем, что наши выпускники лояльны клубу и будут приносить пользу нашему клубу, российскому футболу и сборной", - заявил Ивлев.

Тюкавину 23 года. Он является воспитанником "Динамо" и выступает в основном составе клуба с 2021 года. В конце мая нападающий продлил контракт с "бело-голубыми" до 2030 года.