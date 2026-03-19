"Обманула и обворовала": семья Тиммы бьется с Седоковой в суде

В деле Яниса Тиммы и Анны Седоковой появились новые подробности. Родственники баскетболиста продолжают биться за раздел имущества в суде, а в Латвии на певицу возбудили уголовное дело по обвинению в доведении до самоубийства. Подробности — в материале РИА Новости Спорт.

Хотят долю от квартиры за 100 миллионов

В четверг 19 июня Хорошевский суд Москвы приступил к рассмотрению иска семьи погибшего баскетболиста о признании имущества, приобретенного на имя Седоковой в браке с ним, совместно нажитым. Родственники обратились в суд с этим вопросом еще в феврале, а в начале марта прошла беседа сторон по иску.

За время брака пара приобрела несколько объектов недвижимости в Москве, но наиболее важным активом была квартира в элитном московском жилом комплексе "Алые паруса". Супруги приобрели квартиру в 2022 году за 90 миллионов рублей, но незадолго до развода Седокова продала ее. По информации Telegram-канала SHOT, с продажи Седокова выручила 103 миллиона рублей.

Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова объяснила, что иск касается всех средств, потраченных Седоковой, однако именно квартира в "Алых парусах" является "единственным ликвидным объектом, за который можно зацепиться". Родные баскетболиста утверждают, что он вложил в покупку деньги с продажи недвижимости в Латвии.

Гаврилова также предполагает, что сторона Седоковой умышленно затягивает судебный процесс, так как певица может выводить средства с продажи со своих счетов. Защита Анны же утверждает, что родные Тиммы ведут себя недобросовестно.

Проблему мог бы помочь решить брачный договор, однако и тут все не так просто. По словам Гавриловой, Седокова предоставила суду брачный договор, заключенный между ней и покойным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, но нотариус из США, который якобы заверял этот документ, сообщил, что ничего о нем не знает.

« "Седокова вчера в суд предоставила оригинал брачного (договора), мы его до этого никогда в жизни не видели, она его скрывала, а сейчас мы наконец его увидели. Помимо этого, Янис вел переписку, где писал ей о том, что она его обманула и обворовала. В свете ее поведения, плюс то, что брачный договор был заверен в Америке, американским нотариусом, который прислал мне официальный ответ о том, что никакого брачного договора она не заверяла, при ней ничего не заключали и вообще она не знает о брачном договоре и заверяла только подписи. Поэтому, о каком брачном договоре ведет речь Седокова, мне неизвестно", — заявила юрист.

Как выяснилось, истцы хотят взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры в размере 10 миллионов рублей на каждого из истцов — родителей баскетболиста и его несовершеннолетнего сына. При этом артистка с требованиями семьи бывшего мужа не согласна. Как заявили ее представители в суде, деньги от продажи недвижимости были потрачены на "семейные нужды". Также Хорошевский суд Москвы определил передать исковое заявление по территориальной подсудности в Останкинский суд.

Уголовное дело в Латвии

Помимо судебного процесса в России, на Седокову завели дело еще и в Латвии. Гаврилова сообщила, что латвийские правоохранители возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

« "В Латвии принято решение о возбуждении уголовного дела по факту о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. Со мной связывалось полицейское управление Латвии, просили меня поделиться всеми документами и доказательствами, которые я за продолжительный период времени собрала", — заявила она.

Ранее в марте Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Седоковой.

Сторона Тиммы пыталась добиться возбуждения дела по доведению до самоубийства с июля 2025 года. В январе СК отказался возбуждать дело по факту гибели Тиммы. Это решение было обжаловано, и следствие провело дополнительную проверку обстоятельств смерти баскетболиста.

« "Она (Седокова - прим.) ввела Яниса в заблуждение, обобрала, и человек, оставшийся без копейки денег и без женщины, которую любил, видимо, принял такое решение. Все это в совокупности я направляю в Латвию. У меня есть все документы, которые они мне предоставили", — добавила Гаврилова.