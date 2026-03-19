Эксперты рассказали, куда россияне чаще всего едут на майские праздники

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские туристы на майские праздники чаще всего планируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, в Санкт-Петербург и Казань, рассказала РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах.

По ее словам, на Северном Кавказе туристы преимущественно бронируют программы в Дагестан . Это направление туристы в период майских праздников выбирают из-за благоприятной весенней погоды, подходящей для пеших прогулок. "Популярные экскурсионные программы включают цитадель Нарын-Кала , Сулакский каньон, аул Гамсутль, экраноплан "Лунь" и бархан Сарыкум, в окрестностях которого именно в конце апреля - начале мая можно увидеть маки", - отметила Булах.

Светлогорску, Зеленоградску, В Калининградской области путешественники выбирают классические программы, включающие экскурсии по Калининграду Балтийску , национальному парку "Куршская коса". "Интерес к Горному Алтаю на майские праздники обусловлен сезонным цветением маральника", - добавила Булах.

Она отметила, что среди москвичей спрос смещается с подмосковных отелей на более бюджетные объекты размещения в Калужской и Тульской областях , а также в других локациях ЦФО, куда удобнее добираться на личном транспорте.

По словам Булах, стоимость экскурсионного тура в Калининградскую область на двоих на три дня начинается от 27,3 тысячи рублей, в Дагестан - от 43 тысяч, а отдых на Горном Алтае обойдется от 58 тысяч рублей.

Среди других востребованных направлений на майские праздники у россиян - курорты Краснодарского края , Кавказских Минеральных Вод и Крыма . Самое бюджетное направление в этом сегменте у Анапы - от 14,4 тысячи рублей с трехразовым питанием на три ночи на двоих.