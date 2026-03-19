Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:03 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/ponomarev-2081672953.html
"Запутался и растерян": Пономарев оценил работу Челестини в ЦСКА
Футбольный клуб ЦСКА после возобновления чемпионата России находится в состоянии катастрофы, а главный тренер команды Фабио Челестини пребывает в растерянности, РИА Новости Спорт, 19.03.2026
2026-03-19T13:03:00+03:00
футбол
спорт
россия
ссср
абу-даби
фабио челестини
владимир пономарев
дмитрий баринов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031807570_568:66:2730:1282_1920x0_80_0_0_103f4403f32e4e560261f8f62bca61b9.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031807570_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3f53ba7d5cbb0328baefa1e5cd6d48fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФабио Челестини
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фабио Челестини. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Футбольный клуб ЦСКА после возобновления чемпионата России находится в состоянии катастрофы, а главный тренер команды Фабио Челестини пребывает в растерянности, заявил РИА Новости бывший защитник "красно-синих" и сборной СССР Владимир Пономарев.
ЦСКА потерпел четыре поражения в пяти матчах во всех турнирах после возобновления сезона. После зимней паузы ЦСКА суммарно пропустил 11 мячей. Отставание от лидирующего "Краснодара" в Российской премьер-лиге (РПЛ) составляет 10 очков.
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
"Катастрофа": Гришин высказался об игре ЦСКА и карьере Челестини
18 марта, 13:46
"То, что происходит с ЦСКА, – это катастрофа. Мне кажется, что это связано, скорее всего, с тренерской деятельностью. Перед возобновлением чемпионата России они провели в Абу-Даби хорошие сборы, ребята бежали, у них все было хорошо и с техникой, и с физикой. А начали играть официальные матчи и три игры они были просто никакие. Оборона работает плохо, а Матеуса Рейса надо гнать поганой метлой из команды. Я посмотрел, как он отнимает мяч, он вообще не в курсе, как это делается. Как можно было взять такого игрока, он и с соперником не играет, и в подкатах не играет, и внизу не умеет отбирать мяч", - сказал Пономарев.
"Я думаю, что Фабио Челестини запутался, у него два равноценных состава, и он не знает, что делать и кого ставить. (Пришедший из столичного "Локомотива" полузащитник) Дмитрий Баринов не вписался в состав, (экс-форвард петербургского "Зенита") Лусиано Гонду в состав не вписался. И Челестини слишком захвалил ребят, а ребят нельзя хвалить, надо находить их ошибки и только ругать. И искать причины этих ошибок, даже если они выиграли матч. А они поверили, что они выдающиеся футболисты. Матвей Кисляк скис, Иван Обляков - никакой, в полузащите даже некому стало играть. Такое ощущение, что Челестини здорово поплыл и не может понять, в чем дело", - продолжил собеседник агентства.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
"Своего добились": Карпин высказался о потасовке Талалаева и Челестини
17 марта, 14:16
 
ФутболСпортРоссияСССРАбу-ДабиФабио ЧелестиниВладимир ПономаревДмитрий БариновЛусиано ГондуПФК ЦСКАКраснодарЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала