"Запутался и растерян": Пономарев оценил работу Челестини в ЦСКА

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Футбольный клуб ЦСКА после возобновления чемпионата России находится в состоянии катастрофы, а главный тренер команды Фабио Челестини пребывает в растерянности, заявил РИА Новости бывший защитник "красно-синих" и сборной СССР Владимир Пономарев.
ЦСКА потерпел четыре поражения в пяти матчах во всех турнирах после возобновления сезона. После зимней паузы ЦСКА суммарно пропустил 11 мячей. Отставание от лидирующего "Краснодара" в Российской премьер-лиге (РПЛ) составляет 10 очков.
"То, что происходит с ЦСКА, – это катастрофа. Мне кажется, что это связано, скорее всего, с тренерской деятельностью. Перед возобновлением чемпионата России они провели в Абу-Даби хорошие сборы, ребята бежали, у них все было хорошо и с техникой, и с физикой. А начали играть официальные матчи и три игры они были просто никакие. Оборона работает плохо, а Матеуса Рейса надо гнать поганой метлой из команды. Я посмотрел, как он отнимает мяч, он вообще не в курсе, как это делается. Как можно было взять такого игрока, он и с соперником не играет, и в подкатах не играет, и внизу не умеет отбирать мяч", - сказал Пономарев.
"Я думаю, что Фабио Челестини запутался, у него два равноценных состава, и он не знает, что делать и кого ставить. (Пришедший из столичного "Локомотива" полузащитник) Дмитрий Баринов не вписался в состав, (экс-форвард петербургского "Зенита") Лусиано Гонду в состав не вписался. И Челестини слишком захвалил ребят, а ребят нельзя хвалить, надо находить их ошибки и только ругать. И искать причины этих ошибок, даже если они выиграли матч. А они поверили, что они выдающиеся футболисты. Матвей Кисляк скис, Иван Обляков - никакой, в полузащите даже некому стало играть. Такое ощущение, что Челестини здорово поплыл и не может понять, в чем дело", - продолжил собеседник агентства.