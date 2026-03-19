У Осимхена выявлен перелом после разгрома от "Ливерпуля"
08:31 19.03.2026 (обновлено: 11:32 19.03.2026)
У Осимхена выявлен перелом после разгрома от "Ливерпуля"
У Осимхена выявлен перелом после разгрома от "Ливерпуля"
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен сломал руку в матче плей-офф Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", сообщается на странице турецкого футбольного клуба в соцсети Х.
В среду "Ливерпуль" обыграл дома "Галатасарай" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. Осимхен получил травму на восьмой минуте матча после борьбы с защитником "красных" Ибраимой Конате. Нигерийцу оказали помощь и перевязали руку, после чего он смог продолжить матч, но в перерыве был заменен.
Как отмечает "Галатасарай", игрок не вышел на второй тайм из-за риска перелома. По итогам обследования в больнице у Осимхена подтвердился перелом правого предплечья, ему был наложен гипс.
На 76-й минуте вышедший на замену полузащитник "Галатасарая" Ноа Ланг в ходе игрового эпизода выбежал за бровку и ударился о рекламный щит, прищемив об него большой палец правой руки. После этого он упал на газон, из пальца шла кровь. Клуб сообщает, что Ланг получил серьезный порез и в ближайшее время должен быть прооперирован в Ливерпуле.
"Ливерпуль" и "Барса" безжалостно унижают... Кто еще побьется за трофей ЛЧ?
Вчера, 01:20
 
