Рейтинг@Mail.ru
"Меня это бесит": Мостовой разнес судей после скандала с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:13 19.03.2026 (обновлено: 14:16 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/mostovoj-2081691007.html
"Меня это бесит": Мостовой разнес судей после скандала с "Зенитом"
"Меня это бесит": Мостовой разнес судей после скандала с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
"Меня это бесит": Мостовой разнес судей после скандала с "Зенитом"
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не согласился с мнением, что арбитры трактуют эпизоды в матчах петербургского "Зенита" иначе, нежели в других РИА Новости Спорт, 19.03.2026
2026-03-19T14:13:00+03:00
2026-03-19T14:16:00+03:00
футбол
россия
александр мостовой
павел пивоваров
шамиль газизов
российский футбольный союз (рфс)
джон дуран
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065157585_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_4dd4253d51d415b7768a43634169ce98.jpg
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065157585_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_aa794302056f89d1289aa103c30acb45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, александр мостовой, павел пивоваров, шамиль газизов, российский футбольный союз (рфс), джон дуран, зенит, динамо москва, спартак москва
Футбол, Россия, Александр Мостовой, Павел Пивоваров, Шамиль Газизов, Российский футбольный союз (РФС), Джон Дуран, Зенит, Динамо Москва, Спартак Москва
"Меня это бесит": Мостовой разнес судей после скандала с "Зенитом"

Мостовой не согласен с тем, что судьи трактуют эпизоды в матчах «Зенита» иначе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Мостовой
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Мостовой. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не согласился с мнением, что арбитры трактуют эпизоды в матчах петербургского "Зенита" иначе, нежели в других играх, но отметил общую проблему судейства в российском футболе.
В среду генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров после кубкового матча со столичным "Спартаком" заявил, что в матчах "Зенита" трактовки, которые доводятся до судей, интерпретируются иначе, чем в играх других клубов.
«
"Я думаю, нет, - сказал Мостовой РИА Новости, отвечая на вопрос, согласен ли он с этим тезисом. - Если бы это было постоянно, когда играет "Зенит", но мы видим такие моменты по три-четыре раза в каждом туре в разных матчах. Все исходит из того, что 95% судей не играли в футбол и не знают многих нюансов. Другое дело, что у них есть VAR. Вот это меня бесит. Я понимаю, что судьям очень тяжело. Если бы я каким-то видом спорта не занимался, мне бы тоже было тяжело там работать судьей. Но у них есть VAR – останови, посмотри! Ну или, как я уже говорил, в момент принятия решения позвоните Александру Мостовому, и он вам все скажет".
В среду "Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" в Кубке России благодаря единственному голу, забитому Джоном Дураном с пенальти. Генеральный директор "бело-голубых" Шамиль Газизов заявил, что клуб обратится по поводу назначенного одиннадцатиметрового в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). "Я в первую секунду, когда увидел момент с пенальти, пришел в негодование и сказал: "Что это такое?" Не мог понять, что и откуда. Когда человек упал, подумал, наверное, контакт был. А когда показали повтор, сказал: "Вы что, издеваетесь?" - поделился эмоциями Мостовой.
ФутболРоссияАлександр МостовойПавел ПивоваровШамиль ГазизовРоссийский футбольный союз (РФС)Джон ДуранЗенитДинамо МоскваСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала