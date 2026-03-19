"Меня это бесит": Мостовой разнес судей после скандала с "Зенитом"

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не согласился с мнением, что арбитры трактуют эпизоды в матчах петербургского "Зенита" иначе, нежели в других играх, но отметил общую проблему судейства в российском футболе.
В среду генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров после кубкового матча со столичным "Спартаком" заявил, что в матчах "Зенита" трактовки, которые доводятся до судей, интерпретируются иначе, чем в играх других клубов.
"Я думаю, нет, - сказал Мостовой РИА Новости, отвечая на вопрос, согласен ли он с этим тезисом. - Если бы это было постоянно, когда играет "Зенит", но мы видим такие моменты по три-четыре раза в каждом туре в разных матчах. Все исходит из того, что 95% судей не играли в футбол и не знают многих нюансов. Другое дело, что у них есть VAR. Вот это меня бесит. Я понимаю, что судьям очень тяжело. Если бы я каким-то видом спорта не занимался, мне бы тоже было тяжело там работать судьей. Но у них есть VAR – останови, посмотри! Ну или, как я уже говорил, в момент принятия решения позвоните Александру Мостовому, и он вам все скажет".
В среду "Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" в Кубке России благодаря единственному голу, забитому Джоном Дураном с пенальти. Генеральный директор "бело-голубых" Шамиль Газизов заявил, что клуб обратится по поводу назначенного одиннадцатиметрового в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). "Я в первую секунду, когда увидел момент с пенальти, пришел в негодование и сказал: "Что это такое?" Не мог понять, что и откуда. Когда человек упал, подумал, наверное, контакт был. А когда показали повтор, сказал: "Вы что, издеваетесь?" - поделился эмоциями Мостовой.
2 марта, 15:58