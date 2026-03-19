Австралийский джазмен заявил, что сразу согласился выступить в России - РИА Новости, 19.03.2026
07:31 19.03.2026 (обновлено: 07:37 19.03.2026)
Австралийский джазмен заявил, что сразу согласился выступить в России
Австралийский джазмен заявил, что сразу согласился выступить в России
Джазмен Джеймс Моррисон из Австралии рассказал РИА Новости, что не раздумывая принял приглашение народного артиста РФ Игоря Бутмана приехать в Россию и впервые... РИА Новости, 19.03.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Джазмен Джеймс Моррисон из Австралии рассказал РИА Новости, что не раздумывая принял приглашение народного артиста РФ Игоря Бутмана приехать в Россию и впервые выступить на фестивале "Триумф джаза".
XXVI Международный фестиваль "Триумф джаза" прошел в большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге во вторник. Моррисон стал специальным гостем фестиваля.
"Игорь Бутман - мой старый хороший друг. За прошедшие годы мы столько всего сделали вместе, мы провели много замечательных концертов. Он пригласил меня выступить на фестивале - и, конечно же, я сразу согласился", - сказал он.
Моррисон отметил, что выступление на фестивале "Триумф джаза" стало для него дебютным, хотя он уже приезжал в Санкт-Петербург в 2018 году.
"Триумф джаза" - российский джазовый фестиваль мирового уровня, основанный Бутманом в 2001 году. Участниками фестиваля в разные годы по приглашению Бутмана становились такие зарубежные музыканты, как Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Тутс Тилеманс, Джино Ванелли, Ли Кониц, Ленни Уайт, Рой Хэйнз, Дэйв Холланд, Рой Харгроув, Боб Джеймс и другие.
