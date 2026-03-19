Австралийский джазмен заявил, что сразу согласился выступить в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Джазмен Джеймс Моррисон из Австралии рассказал РИА Новости, что не раздумывая принял приглашение народного артиста РФ Игоря Бутмана приехать в Россию и впервые выступить на фестивале "Триумф джаза".

XXVI Международный фестиваль "Триумф джаза" прошел в большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге во вторник. Моррисон стал специальным гостем фестиваля.

Игорь Бутман - мой старый хороший друг. За прошедшие годы мы столько всего сделали вместе, мы провели много замечательных концертов. Он пригласил меня выступить на фестивале - и, конечно же, я сразу согласился", - сказал он.

Моррисон отметил, что выступление на фестивале "Триумф джаза" стало для него дебютным, хотя он уже приезжал в Санкт-Петербург в 2018 году.