Стало известно, какие сервисы попали в белый список Минцифры

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Более 120 сервисов находятся в "белом списке" Минцифры РФ и доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России, среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов, следует из подсчетов РИА Новости.
Так, в "белый список" приложений для общения, в том числе, вошли "Одноклассники", сервисы "ВКонтакте" и "Яндекса", Mail и нацмессенджер Мах. Среди видеохостингов оказались "VK Видео" и Rutube. Помимо этого, будут работать онлайн-магазины и маркетплейсы, например, Ozon, Wildberries, Avito, "Мегамаркет", "Магнит", "Вкусвилл", "Дикси", "Детский мир", а также сети ресторанов быстрого питания: "Вкусно - и точка" и "Бургер Кинг".
Минцифры дополнило белый список сайтов
14 ноября 2025, 18:34
Доступ обеспечен на ресурсы федеральных операторов связи - "Билайна", "Мегафона", МТС, "Ростелекома", T2, а также всем сервисам, которые принадлежат операторам. "Сбермобайл", "Т-Мобайл", "Эр-Телеком" тоже вошли в "белый список". Без интернета работают и официальный сайт платежной системы "Мир", онлайн-банки ВТБ, "Альфа-банк" и ПСБ.
Будут работать и службы доставок - "Почта России", СДЭК, "Деловые линии", "Купер" и "Самокат". Кроме того, без интернета можно будет приобрести билет через сайт РЖД, "Туту.ру" или "Гранд Сервис Экспресс", купить авиабилет - на сайте "Аэрофлота" или "Победы". Навигатор "2ГИС", каршеринги "Ситидрайв" и "Яндекс Драйв", портал HeadHunter, сайт с прогнозом погоды Gismeteo также доступны россиянам.
В "белый список" включены государственные сайты и порталы, к примеру, "Госуслуги", "Портал для электронного голосования", ЦБ РФ, сайты правительства и администрации президента РФ, Госдумы, Совета Федерации, министерств и служб, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, системы маркировки "Честный знак", сервисы ФНС и Московской биржи.
Вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.