"Локомотив" уступил "Крыльям Советов" и вылетел из Кубка России

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" в серии пенальти одержали победу над московским "Локомотивом" в первом этапе полуфинала пути регионов Кубка России по футболу.
Основное время встречи в Самаре завершилось со счетом 2:2. В составе "Крыльев Советов" мячи забили Иван Олейников (40-я минута) и Ильзат Ахметов (45). У "Локомотива" отличились Николай Комличенко (38, с пенальти) и Александр Сильянов (58).
19 марта 2026 • начало в 18:30
40’ • Иван Олейников
45’ • Ильзат Ахметов
91’ • Михайло Баньяц (П)
91’ • Томас Гальдамес (П)
91’ • Иван Олейников (П)
91’ • Фернандо Костанца (П)
91’ • Кирилл Печенин (П)
38’ • Николай Комличенко (П)
58’ • Александр Сильянов
91’ • Николай Комличенко (П)
91’ • Алексей Батраков (П)
91’ • Владислав Сарвели (П)
91’ • Евгений Морозов (П)
В серии пенальти точнее оказались футболисты самарской команды - 5:4. Единственным игроком, не сумевшим реализовать 11-метровый, стал нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев, который попал в штангу.
Во втором этапе полуфинала пути регионов "Крылья Советов" встретятся с действующим победителем турнира московским ЦСКА.
"Локомотив" и ЦСКА по девять раз завоевывали Кубок России и являются рекордсменами турнира.