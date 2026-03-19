20:46 19.03.2026 (обновлено: 21:18 19.03.2026)
"Локомотив" уступил "Крыльям Советов" и вылетел из Кубка России
Самарские "Крылья Советов" в серии пенальти одержали победу над московским "Локомотивом" в первом этапе полуфинала пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 19.03.2026
© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. "Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва)
Футбол. Кубок России. Крылья Советов (Самара) - Локомотив (Москва) - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" в серии пенальти одержали победу над московским "Локомотивом" в первом этапе полуфинала пути регионов Кубка России по футболу.
Основное время встречи в Самаре завершилось со счетом 2:2. В составе "Крыльев Советов" мячи забили Иван Олейников (40-я минута) и Ильзат Ахметов (45). У "Локомотива" отличились Николай Комличенко (38, с пенальти) и Александр Сильянов (58).
Кубок России по футболу
19 марта 2026 • начало в 18:30
Закончен (П)
Крылья Советов
3 : 25:4
Локомотив
40‎’‎ • Иван Олейников
(Кирилл Печенин)
45‎’‎ • Ильзат Ахметов
(Иван Олейников)
91‎’‎ • Михайло Баньяц (П)
91‎’‎ • Томас Гальдамес (П)
91‎’‎ • Иван Олейников (П)
91‎’‎ • Фернандо Костанца (П)
91‎’‎ • Кирилл Печенин (П)
38‎’‎ • Николай Комличенко (П)
58‎’‎ • Александр Сильянов
(Алексей Батраков)
91‎’‎ • Николай Комличенко (П)
91‎’‎ • Алексей Батраков (П)
91‎’‎ • Владислав Сарвели (П)
91‎’‎ • Евгений Морозов (П)
В серии пенальти точнее оказались футболисты самарской команды - 5:4. Единственным игроком, не сумевшим реализовать 11-метровый, стал нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев, который попал в штангу.
Во втором этапе полуфинала пути регионов "Крылья Советов" встретятся с действующим победителем турнира московским ЦСКА.
"Локомотив" и ЦСКА по девять раз завоевывали Кубок России и являются рекордсменами турнира.
"Динамо" уступило "Спартаку", но вышло в финал пути РПЛ Кубка России
