18:16 19.03.2026 (обновлено: 18:18 19.03.2026)
Холанд стал инвестором нового мирового шахматного тура
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд стал инвестором турнира Norway Chess и нового шахматного тура Total Chess World... РИА Новости Спорт, 19.03.2026
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд стал инвестором турнира Norway Chess и нового шахматного тура Total Chess World Championship, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Отмечается, что Холанд в партнерстве с норвежским бизнесменом Мортеном Борге основал компанию Chess Mates, которая станет владельцем Norway Chess.
Евгений Бондаренко с участницами Медиалаборатории Полиной Чебурахиной и Анастасией Ковалевой - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Президент Федерации шахмат Кубани рассказал, как воспитывают чемпионов
13 марта, 09:00
"Шахматы - невероятная игра. Она оттачивает ум, здесь есть явные параллели с футболом. Нужно быстро думать, доверять своей интуиции и просчитывать ходы на несколько шагов вперед. Стратегия и планирование - это все. Я инвестирую в Norway Chess, потому что верю, что новый мировой тур может превратить шахматы в еще более популярный вид спорта среди зрителей по всему миру. Команда, стоящая за Norway Chess, уже проделала впечатляющую работу по развитию турнира. Возможность участия в таком проекте была слишком заманчивой, чтобы ее упустить", - заявил Холанд.
Новый ежегодный чемпионат с участием лучших шахматистов мира будет состоять из четырех турниров, проводимых в четырех разных городах. Тур определит абсолютного чемпиона мира по трем дисциплинам - быстрым классическим шахматам, рапиду и блицу. Новый чемпионат был утвержден FIDE на срок не менее 16 лет. Пилотный турнир запланирован на осень 2026 года, полноценный сезон будет проведен в 2027-м. Минимальный ежегодный призовой фонд составит 2,7 млн долларов.
Как отметил глава FIDE Аркадий Дворкович, шахматы и футбол "всегда были глобальным языком стратегии и творчества", а участие Холанда в проекте является сигналом "культурной значимости" шахмат.
"Как президент FIDE, я всегда ставил своей целью превращение шахмат в стабильный и привлекательный глобальный вид спорта. В тесном сотрудничестве с моей командой и такими прогрессивно мыслящими партнерами, как Norway Chess, мы намерены превратить тур Total Chess World Championship в самое захватывающее интеллектуальное спортивное событие в мире", - подчеркнул Дворкович.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Международный шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен — 2026" стартовал в Москве
28 февраля, 19:43
 
