Один гол до тысячи! Овечкин снова переписал великую историю!

"Вашингтон" обыграл "Оттаву" в матче чемпионата НХЛ. На важную победу "столичных" вдохновил Александр Овечкин. 40-летний россиянин прервал безголевую серию и снова вошел в историю.

"Вашингтон", спасибо за сезон?

Последняя длинная домашняя серия в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги началась для "Вашингтон Кэпиталз" довольно печально. Команда Спенсера Карбери в конце предыдущей игровой недели принимала на "Кэпитал Уан Арене" одних из главных своих соперников по борьбе за путевку в плей-офф "Бостон Брюинз" и обидным образом проиграла эту встречу (2:3 Б), которая может стать ключевой в итоговом распределении участников Кубка Стэнли-2026 в Восточной конференции.

По ходу матча "Вашингтон" дважды вел в счете, но оба раза упустил преимущество, а впоследствии и вовсе остался в проигрыше: в серии буллитов обе команды исполнили аж по девять бросков, но "Кэпиталз" не реализовали ни одной своей попытки, а "Бостону" для победы хватило гола Фрейзера Минтена. В итоге "Брюинз" упрочили свои позиции в зоне уайлд-карда. Причем в следующих двух матчах после победы в Вашингтоне "мишки" потерпели два поражения, но оба — за пределами основного времени. Набрав еще два очка и сравнявшись с "Кэпиталз" по числу сыгранных матчей, "Бостон" увеличил отрыв от Александра Овечкина и компании до восьми баллов.

У "Вашингтона" же шансы на попадание в плей-офф упали на глазах. Если до встречи с "Брюинз" они составляли 12,9% (по данным портала MoneyPuck), то к сегодняшнему дню они снизились до 4,7%.

После трех дней без матчей "Кэпиталз" продолжили четырехматчевую домашнюю серию. Сегодня они приняли другой столичный клуб — канадский. "Оттава Сенаторз" так же, как и "Вашингтон", ведет борьбу за попадание в плей-офф, но у "сенаторов" положение в турнирной таблице более выгодное. До сегодняшнего матча они имели в своем активе 77 очков после 66 игр, а по потерянным очкам уступали идущим в зоне уайд-карда "Бостону" и "Детройт Ред Уингз" всего один балл.

Для "Оттавы" сегодняшний матч против "Вашингтона" стал третьим и последним очным в этом регулярном сезоне НХЛ. Предыдущие две игры завершились в пользу "Сенаторз", включая разгромную победу канадского клуба в столице США со счетом 7:1 в конце октября. Как раз после того провала "Кэпс" стали переживать очень трудные периоды и проблемы, с которыми борются по ходу всего сезона.

К сегодняшнему матчу "Оттава" подошла в отличной форме для того, чтобы впервые за 12 лет обыграть "Вашингтон" в двух матчах в столице США в рамках одного розыгрыша "регулярки". После возобновления чемпионата НХЛ, который брал почти месячную паузу на период зимних Олимпийских игр 2026 года, "Сенаторз" до сегодняшней встречи одержали шесть побед в девяти матчах и набрали суммарно 14 очков из 18 возможных. По проценту набранных очков за этот период "Оттава" стала третьим лучшим клубом лиги, уступив только "Баффало Сейбрз" и "Даллас Старз".

Исторический и долгожданный гол Овечкина

В "Вашингтоне", естественно, никто публично не признает, что с мечтами об игре в плей-офф в этом сезоне НХЛ можно попрощаться, но действия столичного клуба говорят о том, что организация уже думает о будущем. После неочевидных обменов "Кэпиталз" в трансферный дедлайн боссы предприняли еще один шаг в отношении кадров, но куда более ожидаемый. Во время мини-перерыва между матчами "Кэпс" официально подняли в "основу" Коула Хатсона: 19-летний американский защитник подписал с клубом контракт новичка с кэпхитом 975 тысяч долларов.

Хатсон был выбран "столичными" под общим 43 номером во втором раунде драфта НХЛ 2024 года. Американец выступал за команду Бостонского университета в лиге NCAA, где за два последних сезона набрал суммарно 80 очков (24+56) в 74 матчах. По итогам последнего молодежного чемпионата мира о стал не только обладателем золотой медали в составе своей национальной сборной, но и первым защитником в истории турнира, которому удалось выиграть гонку бомбардиров первенства. Едва подписав контракт с "Вашингтоном", Хатсон также успел войти в историю — он стал первым игроком "Кэпиталз", кто появился на свет после дебюта Овечкина в НХЛ. Американец родился 28 июня 2006 года, тогда как Александр Михайлович свой первый матч в лиге провел 5 октября 2005-го. К моменту рождения Хатсона Ови уже пробил свой первый "полтинник" голов в регулярном сезоне и выиграл "Колдер Трофи" — приз лучшему новичку сезона НХЛ.

С учетом стиля игры "Вашингтона" и взаимодействия защитников команды с атакой молодой новичок "Кэпиталз" не затерялся в основном составе и свой дебютный матч провел уверенно. В первом периоде он даже организовал атаку при участии атакующего звена Александра Овечкина, но в завершающей стадии партнеры не поняли друг друга и до потенциального гола дело не довели.

У "Кэпиталз" в принципе имелись серьезные проблемы во взаимодействии в первой части матча. На протяжении большей части стартового периода "Оттава" действовала слаженнее, агрессивнее и интереснее. В первые минуты хозяева никак не могли подобраться к чужим воротам. Очевидно, что в перерыве внутри команды состоялся обстоятельный диалог. В следующем периоде "столичные" выглядели уже совсем другим коллективом — тем, который все еще надеется продлить этот сезон.

С самого начала периода "Вашингтон" принялся компенсировать ту угрозу владениям Линуса Улльмарка, которую не удалось осуществить в первой 20-минутке, и ближе к экватору матча старания подопечных Карбери дали свои плоды. Расмус Сандин подхватил шайбу на синей линии, продвинулся немного вперед и мощного набросил в сторону ворот. И пусть шайба шла мимо створа, она попала точно в конек Овечкину, откуда и отскочила в ворота Улльмарка. Акцентированного движения ногой со стороны Александра Михайловича не было, поэтому претензий к голу россиянина не возникло.

Этой шайбой капитан "Вашингтона" переписал сразу ряд исторических достижений:

забросив 25-ю шайбу в сезоне, Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу "регулярок" с 25 голами в каждом. Теперь Александр Михайлович делит первую строчку в истории лиги вместе с легендарным Горди Хоу — у обоих по 20 таких сезонов;

Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить минимум 25 шайб в одном регулярном сезоне в возрасте 40 лет и старше. Ранее это достижение покорилось Горди Хоу (44 гола в сезоне-1968/69 и 31 гол в сезоне-1969/70), Теему Селянне (31 гол в сезоне-2010/11 и 26 голов в сезоне-2011/12), Джонни Буцику (36 голов в сезоне-1975/76), Яромиру Ягру (27 голов в сезоне-2015/16) и Дину Прентису (26 голов в сезоне-1972/73);

Овечкин забросил 450-ю шайбу в карьере в домашних матчах в "регулярках" НХЛ. Российский форвард обошел по этому показателю Горди Хоу (449 голов) и вышел на чистое второе место в истории. Впереди по этому показателю только Уэйн Гретцки (492);

россиянин снова обновил собственный снайперский рекорд в чемпионатах НХЛ за всю историю лиги. Этот гол стал для Ови 922-м в карьере;

Овечкин оказался в шаге от отметки в 1000 голов в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. Сегодняшняя шайба стала для российского форварда 999-й в лиге за всю карьеру.

После гола Овечкина "Оттава" постаралась перехватить инициативу и осадила ворота "Вашингтона". Благодаря нескольким классным спасениям в исполнении Логана Томпсона "Кэпиталз" сдержали этот натиск и нанесли ответный удар — усилиями Тома Уилсона "столичные" удвоили преимущество в счете. В третьем периоде хозяева откровенно играли на результат и делали акцент на обороне. За это их не стоит ругать, ведь на кону были ценные два очка.

До самого конца матча "Вашингтону" удавалось отбивать атаки соперника, но как только "Оттава" сняла вратаря в пользу шестого полевого игрока, то у "Кэпс" сразу возникли проблемы в обороне. Тим Штюцле оказался самым проворным на пятаке и удачно подправил шайбу в ворота, обеспечив матчу яркую концовку. Но старания "Сенаторз" очень оперативно "обнулил" Алексей Протас: белорусский форвард голом в пустые ворота снял все вопросы об исходе матча.

В самой концовке встречи "Вашингтон" забил вновь. Хозяева, игравшие формально в большинстве, убежали в контратаку "три в одного" при пустых воротах у "Оттавы", и голом отметился… Коул Хатсон, ярко отметивший свой дебют в НХЛ. Вместе с ним на ворота убегали Овечкин и Коннор Макмайкл, но те всем видом показывали ему бросать самому, а не искать передачу. К тому же Овечкин свой 1000-й гол в НХЛ явно намерен оформить не в пустые ворота.

4:1 — "Вашингтон" добыл важную победу, благодаря которой продолжит битву за место в плей-офф. До зоны уайлд-карда шесть очков и по матчу в запасе у "Детройта" и "Бостоном". Впереди у "Кэпиталз" еще два матча дома: Овечкин и компания примут "Нью-Джерси Девилз" и "Колорадо Эвеланш".