Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Оттаву" - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед
05:14 19.03.2026
Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Оттаву"
Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Оттаву" - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Оттаву"
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 19.03.2026
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
19 марта 2026 • начало в 02:30
Завершен
Вашингтон
4 : 1
Оттава
28:09 • Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
38:13 • Том Уилсон
(Тревор ван Римсдайк, Пьер-Люк Дюбуа)
58:28 • Алексей Протас
(Коннор Макмайкл)
59:34 • Cole Hutson
57:19 • Тим Штюцле
(Клод Жиру, Томас Чабо)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). В составе "Вашингтона" шайбы забросили российский нападающий Александр Овечкин (29-я минута), Том Уилсон (39), белорусский форвард Алексей Протас (59) и дебютировавший за клуб Коул Хатсон (60). У "Оттавы" голом отметился Тим Штюцле (58).
Александр Овечкин провел на площадке 12 минут и 57 секунд игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием и благодаря заброшенной шайбе прервал личную безголевую серию, которая составила шесть матчей. Овечкин достиг отметки в 25 голов в сезоне-2025/26 и 20-й раз в карьере забросил 25 шайб в рамках одной "регулярки" НХЛ. По количеству сезонов НХЛ с 25 голами россиянин догнал канадца Горди Хоу и повторил рекорд лиги.
Капитан "Вашингтона" также стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить минимум 25 шайб в одном регулярном сезоне в возрасте 40 лет и старше. Ранее это достижение покорилось Горди Хоу (44 гола в сезоне-1968/69 и 31 гол в сезоне-1969/70), Теему Селянне (31 гол в сезоне-2010/11 и 26 голов в сезоне-2011/12), Джонни Буцику (36 голов в сезоне-1975/76), Яромиру Ягру (27 голов в сезоне-2015/16) и Дину Прентису (26 голов в сезоне-1972/73).
Российский защитник "Сенаторз" Артем Зуб четыре раза бросил в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием.
"Вашингтон" одержал третью победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Оттава" потерпела второе поражение в последних семи играх.
