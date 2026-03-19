Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Оттаву"

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). В составе "Вашингтона" шайбы забросили российский нападающий Александр Овечкин (29-я минута), Том Уилсон (39), белорусский форвард Алексей Протас (59) и дебютировавший за клуб Коул Хатсон (60). У "Оттавы" голом отметился Тим Штюцле (58).

Александр Овечкин провел на площадке 12 минут и 57 секунд игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием и благодаря заброшенной шайбе прервал личную безголевую серию, которая составила шесть матчей. Овечкин достиг отметки в 25 голов в сезоне-2025/26 и 20-й раз в карьере забросил 25 шайб в рамках одной "регулярки" НХЛ. По количеству сезонов НХЛ с 25 голами россиянин догнал канадца Горди Хоу и повторил рекорд лиги.

Капитан "Вашингтона" также стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить минимум 25 шайб в одном регулярном сезоне в возрасте 40 лет и старше. Ранее это достижение покорилось Горди Хоу (44 гола в сезоне-1968/69 и 31 гол в сезоне-1969/70), Теему Селянне (31 гол в сезоне-2010/11 и 26 голов в сезоне-2011/12), Джонни Буцику (36 голов в сезоне-1975/76), Яромиру Ягру (27 голов в сезоне-2015/16) и Дину Прентису (26 голов в сезоне-1972/73).

Российский защитник "Сенаторз" Артем Зуб четыре раза бросил в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием.