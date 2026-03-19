"Питтсбург" проиграл "Каролине", несмотря на передачу Малкина и гол Кросби

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 6:5 (1:0, 1:1, 3:4, 1:0). В составе "Каролины" шайбы в основное время матча забросили Джордан Мартинук (10-я минута), Джексон Блейк (37), Тейлор Холл (44), Логан Стэнковен (54) и К'Андре Миллер (58). Автором победного гола в овертайме стал Шон Уокер (65). У гостей отличились вернувшийся в игровой состав после травмы Сидни Кросби (30), а также Эрик Карлссон (41, 55), Брайан Раст (48) и Бенжамин Киндел (56).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил два силовых приема. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился тремя силовыми приемами. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин трижды бросил в створ и провел один силовой прием.
"Питтсбург" потерпел третье поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Каролина" выиграла третью игру в последних пяти встречах.
