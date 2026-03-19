Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
04:54 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/khokkey-2081589058.html
"Питтсбург" проиграл "Каролине", несмотря на передачу Малкина и гол Кросби
2026-03-19T04:54:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802100747_175:0:838:373_1920x0_80_0_0_cadba4df216470fe3bf2e134f9ed921e.jpg
https://ria.ru/20260319/khokkey-2081588429.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802100747_228:0:733:378_1920x0_80_0_0_96148cf39cfa77f58b30b78c6f86c18c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© пресс-служба НХЛЕвгений Малкин
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© пресс-служба НХЛ
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Каролине Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
19 марта 2026 • начало в 02:00
Закончен в OT
Каролина
6 : 5
Питтсбург
09:34 • Джордан Мартинук
(Джордан Стаал, Яккоб Славин)
36:51 • Jackson Blake
(Тейлор Холл, Николай Элерс)
43:27 • Тейлор Холл
(Jackson Blake, Логан Станковен)
52:59 • Логан Станковен
(Николай Элерс, Jackson Blake)
57:09 • К'Андре Миллер
(Шон Уокер, Николай Элерс)
64:31 • Шон Уокер
(Себастьян Ахо, Сет Джарвис)
29:57 • Сидней Кросби
(Рикард Ракелл, Эрик Карлссон)
40:59 • Эрик Карлссон
(Рикард Ракелл, Евгений Малкин)
47:16 • Брайан Раст
54:46 • Эрик Карлссон
(Паркер Вотерспун, Сидней Кросби)
55:09 • Benjamin Kindel
(Энтони Манта, Илья Соловьев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 6:5 (1:0, 1:1, 3:4, 1:0). В составе "Каролины" шайбы в основное время матча забросили Джордан Мартинук (10-я минута), Джексон Блейк (37), Тейлор Холл (44), Логан Стэнковен (54) и К'Андре Миллер (58). Автором победного гола в овертайме стал Шон Уокер (65). У гостей отличились вернувшийся в игровой состав после травмы Сидни Кросби (30), а также Эрик Карлссон (41, 55), Брайан Раст (48) и Бенжамин Киндел (56).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил два силовых приема. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился тремя силовыми приемами. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин трижды бросил в створ и провел один силовой прием.
"Питтсбург" потерпел третье поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Каролина" выиграла третью игру в последних пяти встречах.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Владислав Гавриков - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Гол Гаврикова не спас "Рейнджерс" от поражения в матче с "Нью-Джерси"
Вчера, 04:46
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала