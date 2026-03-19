Овечкин обошел Горди Хоу по голам в домашних матчах в чемпионатах НХЛ - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
03:56 19.03.2026 (обновлено: 04:25 19.03.2026)
Овечкин обошел Горди Хоу по голам в домашних матчах в чемпионатах НХЛ
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин опередил канадца Горди Хоу по количеству заброшенных шайб, заброшенных за карьеру в домашних матчах в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
19 марта 2026 • начало в 02:30
Завершен
Вашингтон
4 : 1
Оттава
28:09 • Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
38:13 • Том Уилсон
(Тревор ван Римсдайк, Пьер-Люк Дюбуа)
58:28 • Алексей Протас
(Коннор Макмайкл)
59:34 • Cole Hutson
57:19 • Тим Штюцле
(Клод Жиру, Томас Чабо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" принимает "Оттаву Сенаторз" в рамках регулярного первенства. Овечкин отметился голом.
Для российского форварда "Кэпиталз" эта шайба стала 450-й в карьере, заброшенной в домашних матчах в чемпионатах НХЛ. По этому показателю Овечкин превзошел Горди Хоу (449 голов) и вышел на чистое второе место в истории лиги. Рекорд НХЛ по числу голов в домашних играх в "регулярках" принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (492).
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном". Овечкин является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе российского форварда 922 гола в 1560 матчах.
Овечкин забил 922-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
