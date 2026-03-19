Овечкин обошел Горди Хоу по голам в домашних матчах в чемпионатах НХЛ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин опередил канадца Горди Хоу по количеству заброшенных шайб, заброшенных за карьеру в домашних матчах в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон" принимает "Оттаву Сенаторз" в рамках регулярного первенства. Овечкин отметился голом.

Для российского форварда "Кэпиталз" эта шайба стала 450-й в карьере, заброшенной в домашних матчах в чемпионатах НХЛ. По этому показателю Овечкин превзошел Горди Хоу (449 голов) и вышел на чистое второе место в истории лиги. Рекорд НХЛ по числу голов в домашних играх в "регулярках" принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (492).