Овечкин обошел Горди Хоу по голам в домашних матчах в чемпионатах НХЛ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин опередил канадца Горди Хоу по количеству заброшенных шайб, заброшенных за карьеру в домашних матчах в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
19 марта 2026
"Вашингтон" принимает "Оттаву Сенаторз" в рамках регулярного первенства. Овечкин отметился голом.
Для российского форварда "Кэпиталз" эта шайба стала 450-й в карьере, заброшенной в домашних матчах в чемпионатах НХЛ. По этому показателю Овечкин превзошел Горди Хоу (449 голов) и вышел на чистое второе место в истории лиги. Рекорд НХЛ по числу голов в домашних играх в "регулярках" принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (492).
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном". Овечкин является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе российского форварда 922 гола в 1560 матчах.