Овечкин забил 922-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Хоккей
03:51 19.03.2026 (обновлено: 04:14 19.03.2026)
Овечкин забил 922-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 922-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
19 марта 2026 • начало в 02:30
Завершен
Вашингтон
4 : 1
Оттава
28:09 • Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
38:13 • Том Уилсон
(Тревор ван Римсдайк, Пьер-Люк Дюбуа)
58:28 • Алексей Протас
(Коннор Макмайкл)
59:34 • Cole Hutson
57:19 • Тим Штюцле
(Клод Жиру, Томас Чабо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Овечкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против "Оттавы Сенаторз".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Оттавой" стала для него 922-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин на фотосессии с шайбой - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд
5 апреля 2025, 07:45
 
