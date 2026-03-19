"Сельта" обыграла "Лион" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
Футбол
22:48 19.03.2026
"Сельта" обыграла "Лион" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
"Сельта" в большинстве обыграла "Лион" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Сельта" одержал победу над французским "Лионом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Встреча в Лионе завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Хави Руэда (61-я минута) и Ферран Жуджла (90+2). На 19-й минуте защитник "Лиона" Мусса Ниакате получил красную карточку, а в компенсированное ко второму тайму за второе предупреждение был удален его партнер по команде Николас Тальяфико.
Лига Европы УЕФА
19 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
Лион
0 : 2
Сельта
61‎’‎ • Хавьер Руэда
(Уго Альварес)
90‎’‎ • Ферран Хутгла
(Javi Rodriguez)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В первом матче в испанском Виго команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Французская команда завершила основной этап турнира на первом месте.
В четвертьфинале "Сельта" сыграет с немецким "Фрайбургом", который победил в противостоянии 1/8 финала с бельгийским "Генком". После гостевого поражения со счетом 0:1 в первом матче "Фрайбург" дома разгромил соперника - 5:1.
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
