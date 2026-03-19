"Сельта" обыграла "Лион" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Сельта" одержал победу над французским "Лионом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Встреча в Лионе завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Хави Руэда (61-я минута) и Ферран Жуджла (90+2). На 19-й минуте защитник "Лиона" Мусса Ниакате получил красную карточку, а в компенсированное ко второму тайму за второе предупреждение был удален его партнер по команде Николас Тальяфико.
В первом матче в испанском Виго команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Французская команда завершила основной этап турнира на первом месте.
В четвертьфинале "Сельта" сыграет с немецким "Фрайбургом", который победил в противостоянии 1/8 финала с бельгийским "Генком". После гостевого поражения со счетом 0:1 в первом матче "Фрайбург" дома разгромил соперника - 5:1.