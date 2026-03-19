09:41 19.03.2026
В Московской области прошел форум на тему наставничества
В Московской области прошел форум на тему наставничества
© Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области
© Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области
Форум по теме наставничества в Московской области
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Всероссийский форум с международным участием "Наставничество. Перезагрузка подходов" прошел в Московской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первая конференция "Практики успешного наставничества в медицине. Тенденции развития" проходила в ДКЦ имени Л.М. Рошаля 25 сентября 2025 года. По ее итогу была сформирована резолюция, одним из пунктов которой стало проведение данного мероприятия.
Форум включал пять тематических сессий и круглый стол по вопросам профессионального наставничества и интеграции образовательных практик в рабочий процесс.
Приняли участие более 600 гостей, включая делегации из Беларуси, Киргизии и Таджикистана, а также представителей федеральных и региональных образовательных учреждений.
В форуме участвовали заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, заместитель председателя правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева, председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова и другие.
"Система здравоохранения региона объединяет тысячи специалистов различного уровня подготовки — от опытных врачей до выпускников медицинских вузов. С целью содействия профессиональному развитию молодых кадров в Подмосковье действует институт наставничества, предполагающий закрепление за каждым начинающим сотрудником квалифицированного специалиста-куратора", — цитирует пресс-служба слова Забелина.
В Московской области система наставничества работает с 2022 года. Всего за время работы системы через нее прошли уже более 5 тысяч молодых медработников.
Ключевым событием форума стало награждение победителей и призеров регионального конкурса наставников, который проводился в здравоохранении Подмосковья в два этапа — с 5 февраля по 16 марта.
В номинации "Лучшие медицинские учреждения по организации наставничества" лидерами стали: ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, ГБУЗ МО "Красногорская клиническая больница" и ГБУЗ МО "Долгопрудненская клиническая больница".
В номинации "Лучшие наставники здравоохранения Подмосковья 2025" третье место поделили между собой сразу три участника: Наталья Федосова — заведующая терапевтической службой, врач-терапевт ГБУЗ МО "Долгопрудненская клиническая больница"; Анна Самарцева — старшая медицинская сестра детского инфекционного отделения ГБУЗ МО "Королевская больница" и Вера Багирь — врач-терапевт врачебной амбулатории "Архангельское" ГБУЗ МО "Красногорская клиническая больница".
Серебряными призерами конкурса стали сразу два наставника из Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского. В число лидеров вошли Олег Герасименко — заведующий отделением анестезиологии-реанимации — врач-анестезиолог-реаниматолог и Ревиз Джинджихадзе — руководитель отделения нейрохирургии, главный внештатный специалист по нейрохирургии министерства здравоохранения Московской области.
Победителем конкурса, набравшим наибольшее количество баллов конкурсной комиссии и показавшим высокий уровень профессионального наставничества, стала Ольга Ходненко — главный врач, врач-стоматолог-терапевт ГБУЗ МО "Королевская стоматологическая поликлиника".
"Для нас очень ценно, что многие заявки отличались, действительно, нестандартными подходами по реализации программы наставничества. Очень точечно ведется работа с молодыми специалистами в учреждениях-лидерах, свыше 200 молодых специалистов прошли программу наставничества у победителя областного конкурса Ольги Ходненко. Кейсы финалистов обязательно войдут в сборник наших подмосковных практик по наставничеству и будут тиражированы в отрасли", — рассказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.
