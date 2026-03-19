18:52 19.03.2026
Бугаев поблагодарил тех, кто сражался за участие россиян в Паралимпиаде
Паралимпийский чемпион горнолыжник Алексей Бугаев выразил благодарность организациям, которые боролись за участие российских спортсменов на Паралимпийских играх РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Бугаев поблагодарил тех, кто сражался за участие россиян в Паралимпиаде

Бугаев поблагодарил организации, боровшиеся за участие россиян в Паралимпиаде

© РИА Новости / Юрий КочетковАлексей Бугаев
Алексей Бугаев - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Алексей Бугаев. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Паралимпийский чемпион горнолыжник Алексей Бугаев выразил благодарность организациям, которые боролись за участие российских спортсменов на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.
Глава государства в четверг встретился в Кремле с российскими спортсменами, которые на днях вернулись с Паралимпийских игр в Италии, чтобы лично поздравить их с успешным выступлением и вручить государственные награды.
Встреча Путина и двукратного паралимпийского чемпиона Ивана Голубкова - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Путин встал на колено, награждая в Кремле паралимпийца Голубкова
Вчера, 18:48
"Владимир Владимирович, большое вам спасибо, что у вас появилась возможность принять нас. За ваши поздравления, теплые слова. Я до сих пор помню, как вы страстно поддерживали нас на Паралимпийских играх в Сочи. К сожалению, в 2022 году нашу команду за два дня до первых соревнований отстранили. И от лица всей команды хочу особенно поблагодарить тех людей, кто сражался в международных судах за нас и до последнего боролся за наше участие на этих играх. Олимпийский комитет России, Министерство спорта, Министерство иностранных дел, Генпрокуратуру, паралимпийский комитет", - заявил Бугаев.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с флагом и гимном. Российская команда, за которую выступали шесть спортсменов, завоевала 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
"Было волнительно на церемониях награждения смотреть, как развивается наш триколор, слушать гимн России. И такое в последний раз было 12 лет назад на, подчеркну, самых лучших зимних Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году, где наша команда завоевала 30 золотых наград. Сейчас идет потепление по отношению к россиянам и в других международных спортивных организациях. Все это благодаря вашей, Владимир Владимирович, дипломатической работе по отношению к странам Латинской Америки, Африки, Азии", - добавил спортсмен.
"При подготовке нашей небольшой команды работало множество специалистов. Хочу отметить врачей, массажистов, технических специалистов, которые проделывали колоссальный объем работы при подготовке инвентаря. Ну и, конечно, наших тренеров. Большое вам спасибо и низкий поклон. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам с просьбой отметить специалистов, которые сражались за наше участие на Играх, и тех специалистов, которые помогали нам сделать его успешным, государственными наградами. Они этого достойны. И в заключение хочу сказать, что у нас сейчас есть все возможности подготовиться к будущим зимним Паралимпийским играм 2030 года во Франции, выступить там достойно и в полном составе. Большое всем спасибо за поддержку, за веру в нас. Владимир Владимирович, мы вас не подведем. Спасибо", - сказал Бугаев.
Чествование российских спортсменов на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Путин присвоил награды паралимпийцам
Вчера, 10:39
 
