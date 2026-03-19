Резцова, Стрельцов и Халили выиграли микст-эстафету на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
12:58 19.03.2026
Резцова, Стрельцов и Халили выиграли микст-эстафету на чемпионате России
биатлон
карим халили
кристина резцова
кирилл стрельцов
чемпионат россии по биатлону
Биатлон, Карим Халили, Кристина Резцова, Кирилл Стрельцов, Чемпионат России по биатлону
Резцова, Стрельцов, Анастасия и Карим Халили выиграли эстафету на ЧР по биатлону

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сборная Московской области - 1, за которую выступают Анастасия Халили, Кристина Резцова, Кирилл Стрельцов и Карим Халили, выиграла смешанную эстафету 4 по 6 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Они преодолели дистанцию за 1 час 7 минут 1,6 секунды, затратив три дополнительных патрона.
Второй стала сборная Белоруссии - 1 (отставание - 1 минута 5,3 секунды; 0 штрафных кругов + 12 дополнительных патронов), которую представляли Динара Смольская, Анна Сола, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. Третье место заняла сборная Тюменской области (+1.15,2; 1+11) в составе Виктории Сливко, Маргариты Болдыревой, Александра Логинова и Александра Поварницына, завоевав серебро соревнований. Бронзовыми призерами стали занявшие четвертое место Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Кирилл Бажин и Савелий Коновалов, выступающие за сборную Свердловской области - 1 (+1.37,0; 2+12).
Соревнования чемпионата России в Тюмени завершатся 22 марта.
Чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет
