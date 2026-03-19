Резцова, Стрельцов и Халили выиграли микст-эстафету на чемпионате России

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сборная Московской области - 1, за которую выступают Анастасия Халили, Кристина Резцова, Кирилл Стрельцов и Карим Халили, выиграла смешанную эстафету 4 по 6 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.