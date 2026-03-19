Канадский хоккеист назвал Капризова одним из любимых игроков в НХЛ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Канадский нападающий "Чикаго Блэкхокс" Коннор Бедард назвал российского форварда Кирилла Капризова одним из своих самых любимых игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
"Миннесота" 17 марта в овертайме обыграла "Чикаго" на выезде со счетом 4:3. Капризов отметился голевой передачей. 19 марта команды встретятся вновь на льду "Уайлд".
18 марта 2026 • начало в 02:30
Закончен в OT
10:47 • Луи Кревье
(Frank Nazar, Уайетт Кайзер)
34:35 • Ryan Greene
(Коннор Бедард, Луи Кревье)
58:20 • Frank Nazar
(Коннор Бедард, Artyom Levshunov)
06:17 • Райан Хартман
(Кирилл Капризов, Брок Фабер)
07:58 • Маркус Йоханссон
18:30 • Владимир Тарасенко
(Маркус Йоханссон, Брок Фабер)
63:09 • Матс Цуккарелло
(Маркус Йоханссон, Брок Фабер)
"То, как он защищает шайбу, его хоккейный интеллект. Это уникальный хоккеист, с его катанием защитнику очень тяжело отнять у него шайбу. Он очень хорош в поиске свободных зон, в поиске партнеров. Это один из моих самых любимых игроков в лиге, за которым интересно наблюдать, один из лучших. Здорово играть против него", - цитирует Бедарда официальный сайт НХЛ.
Капризову 28 лет. В текущем сезоне он набрал 80 очков (38 голов + 42 передачи) в 69 матчах и занимает третье место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата. В сентябре форвард подписал с "Уайлд" рекордный в истории лиги контракт сроком на восемь лет и на общую сумму в размере 136 миллионов долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2026/27.
