"Бавария" вновь разгромила "Аталанту" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Немецкая "Бавария" одержала победу над итальянской "Аталантой" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Гарри Кейн (25-я и 54-я минуты), мячи также забили Леннарт Карль (56) и Луис Диас (70). У проигравших отличился Лазар Самарджич (86).
