"Бавария" вновь разгромила "Аталанту" и вышла в четвертьфинал ЛЧ - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
00:55 19.03.2026
"Бавария" вновь разгромила "Аталанту" и вышла в четвертьфинал ЛЧ
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Немецкая "Бавария" одержала победу над итальянской "Аталантой" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Гарри Кейн (25-я и 54-я минуты), мячи также забили Леннарт Карль (56) и Луис Диас (70). У проигравших отличился Лазар Самарджич (86).
18 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Бавария
4 : 1
Аталанта
25‎’‎ • Гарри Кейн (П)
54‎’‎ • Гарри Кейн
(Йосип Станишич)
56‎’‎ • Lennart Karl
(Луис Диас)
70‎’‎ • Луис Диас
(Lennart Karl)
85‎’‎ • Лазар Самарджич
(Марио Пашалич)
На 72-й минуте на замену в составе "Баварии" вышел 16-летний защитник Филип Павич, ставший первым игроком 2010 года рождения в истории Лиги чемпионов.
Первая встреча команд в Бергамо завершилась со счетом 6:1 в пользу "Баварии". Суммарный счет противостояния по итогам двух встреч составил 10:2 в пользу мюнхенской команды.
В четвертьфинале "Бавария" сыграет с испанским "Реалом".
Фермин Лопес - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
"Барселона" забила семь мячей "Ньюкаслу" и вышла в 1/4 финала ЛЧ
18 марта, 22:45
 
