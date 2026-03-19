"Лейкерс" обыграли "Хьюстон" в матче НБА

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Хьюстон Рокетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 124:116 (35:26, 32:29, 22:37, 35:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич из "Лейкерс", на счету которого 40 очков, а также 10 передач. В составе проигравших больше всех очков набрал Альперен Шенгюн (27 очков, 10 передач), еще один дабл-дабл оформил его партнер по команде Амен Томпсон (26 очков, 11 подборов).
"Лейкерс" выиграли седьмой матч подряд и с 44 победами занимают третье место в таблице Западной конференции. "Хьюстон" (41 победа) идет пятым.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Бостон Селтикс" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 120:99;
- "Бруклин Нетс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 92:121;
- "Индиана Пэйсерс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 119:127;
- "Миннесота Тимбервулвз" - "Юта Джаз" - 147:111;
- "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 124:109;
- "Чикаго Буллз" - "Торонто Рэпторс" - 109:139;
- "Даллас Маверикс" - "Атланта Хокс" - 120:135;
- "Мемфис Гриззлис" - "Денвер Наггетс" - 125:118.
