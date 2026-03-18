Пропавших в Твери брата и сестру нашли у матери в другом регионе

БЕЛГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Пропавших 16 марта в Твери брата и сестру нашли у матери, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в СУ СК по Тверской области.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники полиции всю ночь проводили оперативные мероприятия по розыску пропавших детей. В результате слаженной работы сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области во взаимодействии с оперативниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыскали пропавших детей.