Пропавших в Твери брата и сестру нашли у матери в другом регионе

БЕЛГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Пропавших 16 марта в Твери брата и сестру нашли у матери, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в СУ СК по Тверской области.
По данным СУ СК, 16 марта стало известно об исчезновении 14-летней девочки и её 10-летнего брата. Возбуждено уголовное дело. Как сообщали в УМВД, дети могли уехать в другой населенный пункт, возможно, в Новгородскую или Ленинградскую области, включая Санкт-Петербург. Их объявляли в федеральный розыск.
"К настоящему времени местонахождение пропавших установлено в Ленинградской области, они находятся с матерью, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время следователем Следственного комитета будут выясняться все обстоятельства их безвестного отсутствия", – говорится в сообщении ведомства в Мах.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники полиции всю ночь проводили оперативные мероприятия по розыску пропавших детей. В результате слаженной работы сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области во взаимодействии с оперативниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыскали пропавших детей.