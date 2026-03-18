ЦСКА вылетит в Москву из Ставрополя из-за угрозы атаки БПЛА в Краснодаре

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футбольный клуб ЦСКА не смог вылететь в Москву из Краснодара из-за угрозы атаки БПЛА, команда отправилась в Ставрополь, чтобы улететь из местного аэропорта, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям "красно-синих" Кирилл Брейдо.