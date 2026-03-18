ЦСКА вылетит в Москву из Ставрополя из-за угрозы атаки БПЛА в Краснодаре

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футбольный клуб ЦСКА не смог вылететь в Москву из Краснодара из-за угрозы атаки БПЛА, команда отправилась в Ставрополь, чтобы улететь из местного аэропорта, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям "красно-синих" Кирилл Брейдо.
Ранее РИА Новости сообщило, что рейс ЦСКА из Краснодара задерживается. ЦСКА во вторник в Краснодаре встретился в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России с "Краснодаром", проиграв со счетом 0:4. Ранее сообщалось, что в среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Также около 20 машин повреждено в Краснодаре в результате ночной атаки БПЛА, сообщал оперштаб региона.
"На текущий момент аэропорт Краснодара закрыт, и неизвестно, откроют ли его сегодня. Чтобы не оставаться в Краснодарском крае, мы приняли решение поехать в Ставрополь и будем пытаться до закрытия аэропорта города Ставрополь вылететь сегодня в Москву", -сказал Брейдо.