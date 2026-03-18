"Трактор" обыграл "Металлург" в КХЛ благодаря рекордным очкам Кравцова

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Челябинский "Трактор" дома нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, которая прошла в среду в Челябинске, завершилась со счетом 6:2 (2:2, 2:0, 2:0) в пользу хозяев, которые впервые в сезоне обыграли "Металлург" после шести поражений в предыдущих матчах. В составе "Трактора" шайбы забросили Василий Глотов (12-я минута), Андрей Светлаков (14), Михал Чайковски (35), Егор Коршков (36), Михаил Григоренко (48) и Джошуа Ливо (60). У "Металлурга" отличились Владимир Ткачев (14) и Ярослав Мухранов (16).
18 марта 2026 • начало в 17:00
11:08 • Василий Глотов
13:31 • Андрей Светлаков
(Максим Джиошвили)
14:38 • Михал Чайковский
15:48 • Егор Коршков
07:18 • Михаил Григоренко
19:09 • Джошуа Ливо
13:17 • Владимир Ткачев
(Mikhail Fyodorov, Igor Nechayev)
(Никита Полтавчук, )
Шайба Ткачева стала для "Металлурга" 250-й в текущем регулярном чемпионате. "Магнитка" превзошла рекорд по количеству голов за одну "регулярку", который был установлен петербургским СКА в сезоне-2016/17 (249 голов). Виталий Кравцов отдал две результативные передачи в третьем периоде и стал лучшим бомбардиром в истории "Трактора" в КХЛ. На счету 26-летнего российского нападающего 236 очков (120 голов + 116 передач).
В параллельном матче уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) дома выиграл у нижнекамского "Нефтехимика", набрал 76 очков и стал недосягаемым для "Трактора" (73 очка) в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимцы обеспечили себе пятое место, челябинцы останутся шестыми. "Металлург" (105) ранее досрочно обеспечил себе победу в регулярном чемпионате и Кубок Континента.
"Трактор" 20 марта завершит регулярный чемпионат-2025/26 домашним матчем с "Адмиралом" из Владивостока. "Металлург" в тот же день в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом".
В еще одном матче казанский "Ак Барс" на выезде обыграл "Сочи" со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 1:0).