14:27 18.03.2026 (обновлено: 14:41 18.03.2026)
Суд Амстердама постановил допросить экс-игрока "Спартака" Промеса
Футбол, Амстердам, Нидерланды, Квинси Промес, Спартак Москва, ОАЭ
Промес будет допрошен полицией перед слушаниями дел по существу

ГААГА, 18 мар - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама постановил допросить бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса в рамках подготовки к слушанию дел по существу, заявила РИА Новости пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн.
"Апелляционный суд Амстердама постановил, что обвиняемый должен быть допрошен полицией", - сообщила агентству представитель прокуратуры в среду.
По ее словам, допрос пройдет в рамках подготовки к судебным слушаниям по уголовным делам футболиста по существу, которые должны начаться 30 ноября.
До начала этих слушаний, как отметила Сиккес -ван Стейн, прокуратура не может комментировать свою позицию по данному разбирательству.
Во вторник Апелляционный суд Амстердама провел досудебное слушание по делам спортсмена. Его адвокат Герт-Ян Кнопс заявил РИА Новости, что заседание прошло успешно, суд удовлетворил запрос защиты о дополнительном расследовании в отношении выдвинутых против Промеса обвинений.
В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля при вылете из ОАЭ в Россию. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.
